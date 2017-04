Rehabilitan ciclovías en León; construyen nuevas

León

En León hay un total de 111 kilómetros de ciclovías de los cuales según la dirección de Obra Pública 18.4 kilómetros se encuentran en rehabilitación debido al mal estado en el que se encontraban.

Pero además hay tramos en los que ni siquiera se concreta un circuito, por lo que actualmente se trabaja en la construcción de 25 nuevos kilómetros para atender esta demanda, pues de acuerdo al Instituto Municipal de Planeación de León (IMPLAN) en la ciudad de realizan 100 mil viajes en este transporte, diariamente.

De acuerdo autoridades municipales, León es una de las ciudades con mayor número de ciclovías en Latinoamérica, por lo que conocen la urgencia de remodelar las que ya se tenemos y construir nuevas para entrelazarlas y favorecer la conectividad.

Por ejemplo el año pasado se construyeron casi 25 kilómetros de nuevas ciclovías y se rehabilitaron más de 18 kilómetros.

Dentro del programa de construcción de 400 obras, también se consideran nuevos tramos de ciclovías como la que tendrá el Eje Metropolitano, Timoteo Lozano y la rehabilitación de la ciclovía en avenida Manuel de Austri, con una inversión de 58 millones de pesos.

"Hay partes que están en muy malas condiciones, hay mucho riesgo de que uno como ciclista se resbale o se caiga. (...) No hay ninguna seguridad, las rampas están hasta abajo, no están bien la ciclovías, no dan buen servicio", comentó Jesús Moreno, ciclista que recorre cada día las calles de la ciudad con su bicicleta.

Aunque también se dan otras situaciones por ejemplo en el bulevar Francisco Villa, donde se integró una ciclovía con la tercera etapa del Sistema Integrado de Transporte (SIT), el reducido espacio para los ciclistas no es suficiente para poder circular con libertad y también son invadidas por los automovilistas.

"Tránsito debería de estar cuidando que no se estacionen ahí y que le den chance a uno", expresó el ciudadano y ciclista Martín Alba.

Otro usuario de esta ciclovía, comentó molesto, "hay veces que los automovilistas no respetan y uno peligra".

Otra situación similar ocurre en la calle Fray Daniel Mireles, donde las boyas que separan esta vialidad son utilizadas para definir un estacionamiento.

Pero también hay ciclovías en las que a diario se llega a registrar hasta tráfico debido al alto número de usuarios como la del libramiento José María Morelos.

Por su parte, Juan Velázquez, presidente de la asociación de los familiares de atropellados, manifestó que antes de que falleciera el diputado Ricardo Torres Origel, realizaban un estudio en conjunto en el que encontraron que en León circulan un total de 130 mil ciclistas.

Además ubicaron que para tener un adecuado traslado por la ciudad y fueran funcionales tendrían que integrarse unos 500 kilómetros aproximadamente.

Las ciclovías que han de terminarse durante este año son la siguientes:

Blv. Antonio Madrazo de Vicente Valtierra a María Izquierdo.

Blv. Vicente Valtierra del Malecón de Río al blv. La Luz.

Blv. La Luz. Del blv. Morelos al Blvd. Francisco Villa.

Blv. La luz del blv. Morelos al Vicente Valtierra.

Blv Morelos del distribuidor Juan Pablo II al blv. Ibarrilla

De Norte a Sur el blv. Timoteo Lozano al blv. Torres Landa.

Las vialidades destinadas a ciclistas que se encuentran en construcción son:

Ciclovía del blv. Vicente Valtierra.

Ciclovía blv. Antonio Madrazo.

Las vialidades para ciclistas en remodelación por su estado no adecuado son:

Ciclovía del blv. La Luz.

Ciclovía Juárez Norte-Sur que comprende el tramo de Juan José Torres Landa a Timoteo Lozano.