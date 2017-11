Inicia Contraloría auditoría por compra de chalecos antibalas

León, Gto

La Contraloría Municipal de León iniciará hoy una auditoría por la compra de chalecos antibalas para elementos de Seguridad Pública que se adquirieron en el 2016, luego de que el síndico Carlos Medina Plascencia denunciara la semana pasada, que el fallo en la primera licitación estuvo dirigida intencionalmente a la empresa Giramsa.

El contralor Esteban Ramírez Sánchez declaró que pese a la denuncia hecha por el síndico, la Contraloría Municipal ya tenía programada el auditar esta compra, tal y como lo hizo con los que se adquirieron en años anteriores.

“Ya se tiene una auditoría de la adquisición de los chalecos del año pasado, y de hecho ya se realizó. Estamos en la etapa final y en cuanto tengamos los resultados se los haremos de su conocimiento. Nosotros solicitaremos en su momento la información que sea necesaria para hacer la revisión que nosotros estaremos programando y que iniciará el día de hoy”, señaló el contralor.

Al respecto, el síndico Carlos Medina dijo que hasta el momento no ha presentado pruebas de lo señalado en la pasada Sesión de Ayuntamiento, ya que sólo se trata de dejar en claro sobre los tiempos de la adquisición de los equipos para los elementos de Seguridad Pública.

“Yo no tengo ninguna insinuación, tampoco una acusación, simplemente es un señalamiento con respecto a los tiempos y a los procesos que se han seguido y que cuando se les da la información en la Comisión de Seguridad y gobierno, no es una información precisa dado que no es responsabilidad del Comité de Adquisiciones la demora, yo no tengo ningún otro señalamiento que los que hice y no me monten en la parte de acusaciones”, puntualizó.