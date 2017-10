Policías de Celaya estarían involucrados en desaparición de una persona

León, Gto

Fueron cuatro los policías preventivos de Celaya a quienes se les giró orden de aprehensión, luego de estar presuntamente involucrados en la desaparición de una persona, reveló el procurador de Justicia del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre.

“Es un caso que investigamos, se llevó a cabo la investigación se acoplaron datos de prueba en la carpeta que señalan que estos elementos habían llevado a cabo detención de una persona, no remitida a separo por falta administrativa o conducta delictiva”, dijo.

Señaló que se tienen demostrado que los uniformados detuvieron a la víctima, a quien no canalizaron a ninguna autoridad, por lo que se ejerció acción penal por la desaparición de la persona, de quien se reservó su identidad.

El funcionario estatal agregó que hasta que el Juez de Control resuelva la situación legal de los policías, se informaría lo relacionado al caso.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública de Celaya, Juan José González, dijo que a las 13:15 horas del miércoles, en dos instalaciones de seguridad se procedió a la detención de tres policías preventivos en servicio, los cuales fueron identificados como Juan Manuel Hernández Martínez, Mario Alberto García Martínez y José Clemente Beltrán Torres.

Por el contrario, a las 15:30 horas en León, afuera del Centro de Control y Confianza se detuvo al cuarto elemento de nombre Jorge Lemus González.

Se trata de dos policías rasos, quienes aclaró no serán dados de baja de la corporación, pues jurídicamente se les dará atención al no determinarse su culpabilidad.

“La primera indicación que giré fue darles la atención jurídicamente, no se ha determinado su culpabilidad, en ese sentido se ordenó al departamento jurídico que los asistiera y velara sus derechos. No procede de manera darse de baja, porque no están judicializados, no hay sentencia que los señale”, señaló el funcionario municipal.

También explicó que de ser inocentes se pedirá resarcir el daño y se incorporarían a su actividad laboral.