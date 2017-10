Familias siguen habitando casas antiguas, en riesgo en León

León, Gto.

León cuenta 122 fincas antiguas en riesgo de derrumbe, de las cuales 22 continúan siendo habitadas, 24 están en el abandono y no se ha localizado al propietario, mientras que el resto continúan deshabitadas y se analiza qué acciones tomar.

La mayor parte de estas propiedades se ubican en el Centro Histórico de la ciudad, informó el director de Protección Civil, Salomón Ocampo Mendoza, luego del registro hecho por el área técnica de la corporación.

“Se ha intervenido en varias, algunas con colapso parcial en fachadas, pared, otras de techo que se ha venido abajo, la mayoría son fincas que son de adobe todavía y en otras ha sido ya más severo el daño”, dijo.

Expuso que por la temporada de lluvias, cuatro inmuebles tuvieron daño severo en techo, propiedades habitadas por familias que se ven en la necesidad de desalojar estas áreas “por las condiciones de antigüedad y falta de mantenimiento”.

El funcionario municipal dijo que los recorridos y registros del área técnica son continuos en dichos inmuebles de la mancha urbana, algunos catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), cuyo personal índica qué acciones tomar para su conservación.

“Hay acercamiento entre INAH y la parte técnica para que hagan la remodelación y conservar fincas históricas y de gran significado para el municipio ya sea restaurando o, en su caso, si representa riesgo, hacer las acciones necesarias”, comentó.

En León hay 472 fincas catalogadas por el INAH, de las cuales 19 fueron demolidas, 38 modificadas y 136 están en uso o actividad diferente al registro, refiere el Instituto Municipal de Planeación (Implan).

Las fincas se concentran en calles como Pino Suárez, Belisario Domínguez, Hermanos Aldama, Pedro Moreno, Calzada de los Héroes, entre otras de la Zona Centro.



Han invertido 50 mil pesos en las reparaciones de la casa que han habitado durante 26 años



La comerciante Yolanda Villagómez, su tío e hijo, tienen 26 años habitando la casa de la calle Gutiérrez Nájera en la Zona Centro de la ciudad, sin embargo desde hace un año ha tenido que desalojar la primera habitación, donde con tinas y lonas almacena el agua que se filtra del techo, cuyas vigas están húmedas.

“Desde que llegué se le hizo compostura y se le metió más madera; las vigas son recientes, pero las otras tenían como cien años, este cuarto ya lo tengo arrumbado, pero necesitó arreglarlo, porque es mucho peligro”, detalló.

Precisó que ya ha notificado a las autoridades municipales, pero le piden una serie de trámites “tengo que hacer la carta petición, llevarla, y no lo he hecho, pero ya pedí apoyo a la Presidencia y me dijeron que primero tiene que venir Protección Civil (…) me piden la acta de nacimiento”.

La mujer dijo que con las recientes lluvias se vinieron abajo algunos tabiques, por lo que el riesgo es inminente, pero uno de los factores que la ha desanimado para continuar con su proceso, es que fue en las oficinas de la Presidencia, donde le comentaron que su petición es solo un registro, del que no recibirá ayuda para reparaciones o reconstrucción.