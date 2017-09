Reactivan Casa de la Juventud, ofrece atención a artistas urbanos

León, Gto

A partir del día de hoy se puede hacer uso nuevamente de la Casa de la Juventud ubicada justo a un costado del Parque Hidalgo, la cual ofrece a todos los jóvenes un punto más de convivencia y sobre todo la atención a los artistas urbanos y de más.

Las actividades del Programa Lobo, Diversidad Juvenil, Emprende León Joven, Joven Viajero por Guanajuato, se suman a las actividades de esta casa que ofrecerá apague temas de deporte como zumba, crossfit, teatro, canto, actuación y danza folklórica, así como también la regularización del idioma inglés y matemáticas, así como un área de coworking.

En su mensaje, el alcalde de León, Héctor López Santillana, señaló que actualmente los jóvenes demandan muchos más intereses y actividades a las tradicionales las cuales se tienen que atender.

"Está Casa de la Juventud es solo la punta de lanza para que los jóvenes puedan transformar un León de futuro, nosotros solo estamos aquí para ayudarlos con estas herramientas y tenemos un claro pensamiento de la labor que se tiene que hacer pero no hay transformación sin costo y estamos entusiasmados no sólo con la reapertura si no con la forma que podemos lograr nuestra transformación", señaló Héctor López Santillana.