Edgar Mercado, aspira a que leoneses le den su voto

León, Gto.

Edgar Chico Mercado, busca ser candidato independiente a la alcaldía de León el próximo año, el empresario de 33 años, aspira a ser una opción paraciudadanía escuchando las necesidades básicas de los leoneses.

“Hemos estado viviendo con un gobierno que no nos escucha, que no les interesan los ciudadanos, que vienen nada más por una base, que ya está muy privilegiada, colores que tienen preferencia, donde no hay una alternancia real dentro de los equipos de trabajo, y dentro de los partidos” mencionó Edgar Chico.

Su propuesta se basa en el bienestar común de todos los ciudadanos, no sólo en algunos segmentos de población. En el mes de diciembre será entregada su carta intención ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para participar en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo año.

El reto actual es recabar más 36 mil firmas para poder registrarse como candidato, pero confía en que podrá lograr el objetivo.

Una de las principales preocupaciones de los leoneses, es el tema de seguridad en el municipio, una de sus propuestas es trabajar en ámbitos de cohesión del tejido familiar, impulsar el deporte en los jóvenes además de emprender proyectos con ellos que los alejen de la delincuencia y sobre todo impulsar la participación de cada uno de los ciudadanos para denunciar a quienes realicen actos ilícitos.

Chico Mercado considera completamente viable su candidatura independiente, ya que percibe a la ciudadanía necesitada de una nueva protesta para gobernar el municipio.

Define a su equipo de trabajo como integrantes de la sociedad civil, estudiantes y empresarios que buscan junto a él ser una opción para los leoneses, entre ellos el exalcalde de León, Eliseo Martínez.