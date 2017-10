El cáncer no es algo de muerte, sino de vida: sobreviviente de cáncer

León, Gto.

Sobreviviente de cáncer de mama y madre de un niño de apenas nueve años, Cecilia Cisneros Padilla fue diagnosticada con cáncer de mama en el 2014, relató que se detectó una bolita en el seno, y en octubre, cuando se hizo el estudio: dio positivo.

“Para mí no fue, yo sospechaba, yo sentía que era lo que tenía, para mí no fue una sorpresa que me haiga dicho” dijo la sobreviviente de cáncer, quien hasta ese momento atravesaba una situación económica difícil, como comerciante.

Durante ocho meses, la mujer fue sometida a tratamiento de quimioterapia, proceso difícil sobre todo para su pequeño de apenas nueve años, quien sufrió los cambios físicos de su mamá.

“Él – su hijo- sí sufrió eso fuerte, porque a la segunda quimioterapia se me empezó a caer todo el pelo y me quedaban tres machoncitos, le digo a mi hermana: métele máquina y él lloro como cuatro horas; le decía a mi hermana: “no te quiero, ¿porque le hiciste eso a mi mamá?” cuestionaba”.

Cecilia dijo que tuvo que hablar con su hijo y explicarle lo que estaba pasando, lo que fue difícil para el pequeño de asimilar.

“No es dolorosa- quimioterapia- es un veneno que entra a tu cuerpo y hay una reacción, en la primera quimioterapia perdí la conciencia” recordó al señalar que en ese momento recibió el apoyo de su familia, amigos e incluso conocidos, que nunca imaginó que se acercarían a ella.

“Al cáncer nunca le llore” detalló al señalar que nunca imagino en un final fatal y al concluir con la quimioterapia, procedió a 30 días en radiación, y con la mastectomía, es decir la intervención, finalmente, concluyó su tratamiento.

Actualmente, la mujer agregó que esta por su segunda fase de reconstrucción mamaría, a lo que fue beneficiaria en esta jornada de reconstrucción.

Cecilia tiene en mente reactivar su negocio, pero asegura que la enfermedad fue un antes y un después que le ayudó a valorar a las personas, por lo que no dudará en apoyar a las mujeres que llegue a padecer esta enfermedad.

“Tenemos que devolver un poquito de lo que otras personas nos han regalado” agregó.