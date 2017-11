Objetivo dar la pelea por el campo ante TLC: Calzada

León, Gto

El Gobierno Federal dará la pelea por mantener abierto el libre comercio para el campo sin aceptar cambios en las reglas que no beneficien al sector agrícola del país, aseguró el secretario de agricultura, José Calzada Rovirosa entrevista exclusiva para MILENIO.

El Funcionario federal manifestó que a 23 años de distancia, México ha aprobado ser el mejor en la competencia, por lo que al tornarse competitivo ahora hay voces que pretenden modificar las reglas del juego lo que va en contra del espíritu de libre comercio y va en contra también de avance de nuestro país en la materia.

Por su parte, el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, aseguró en el marco de la Expo Agroalimentaria 2017 celebrada en Irapuato que es el libre mercado y no los políticos los que deben regular la actividad comercial del campo, reiteró que el campo no es moneda de cambio ahora que se renegocia el tratado comercial.

¿Cuál es su impresión de esta edición de Expo Agroalimentaria?

José Calzada Rovirosa:

Este evento superó mis expectativas en cuanto a maquinaría, en cuanto a equipo, tecnología de avanzada, pone a la vanguardia a México, sin duda, y habla muy bien de Guanajuato.

Guanajuato es un gran productor del campo mexicano, el principal productor de brócoli, el cuarto productor de huevo, etc., a nivel nacional y aquí se ve la expresión de lo que se ha venido creciendo el campo mexicano y de manera muy particular en Guanajuato, estoy contento.

Miguel Márquez Márquez:

Cada vez está mejor la expo, de verdad vale la pena visitarla, estamos hablando de lo mejor en la tecnología, en el tema de campo a nivel global.

Tenemos presencia de más de 14 países, estamos hablando de una expo que hoy es el mejor a nivel nacional y me atrevo a decir que de América Latina.

Yo agradezco mucho a José por su presencia, es importantísimo de Sagarpa. José que es un buen amigo, aparte vecino, todo para darle realce a este evento que es fundamental para la vida de Guanajuato.

Hoy el campo representa el segundo lugar en exportaciones en nuestro estado, de él dependen miles de familias y yo soy un convencido que es el presente y el futuro de nuestro estado y de nuestro país, por qué no decirlo a nivel global.

La gente cada día demanda más alimentos, aquí tenemos la tierra, tenemos el agua, tenemos excelente productores, la tecnología. Hay una buena coordinación en los tres órdenes de gobierno. Yo creo que esto permite que Guanajuato, que México sea un país y un estado de éxito en el tema de campo.

En las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio, el campo juega un papel importante, ¿cuál es la posición del Gobierno Federal respecto al campo en torno a ésta renegociación?

José Calzada Rovirosa:

Depende de los intereses de nuestros productores, pero reivindicar también. Toda la lucha que ha dado nuestra gente a favor de hacer el campo más productivo y competitivo en nuestro país.

Recordar un poquito que hace 23 años prácticamente entramos en un Tratado de Libre Comercio que, cuando en aquel entonces se negoció, parecía un acuerdo completamente injusto o muy complicado para nuestro país por los avances tecnológicos que había en Estados Unidos y Canadá. Así iniciamos y así arrancamos, y hoy a 23 años de distancia, México a aprobado ser el mejor en la competencia y hoy que ya dimos ese paso a la competitividad y a la apertura global, pues entonces hay voces que pretenden modificar las reglas del juego, porque México es mejor y eso me parece que va en contra del espíritu de libre comercio y va en contra también de lo que México brincó hace muchos años.

Entonces daremos la pelea por este mercado abierto y evidentemente también no aceptaremos circunstancias que tenga que ver con dañar los mexicanos y privilegiar a otros y aceptar cuestiones que dañen a los productores mexicanos.

Miguel Márquez Márquez:

Coincidimos totalmente, aquí estamos respaldando obviamente una demanda que es justa de los productores mexicanos, de los guanajuatenses, donde el libre comercio precisamente es eso, dar la oportunidad que el mercado sea el que lo regule.

No necesariamente los políticos, que es el peor error que se puede cometer y bien lo comentaba el secretario José; estamos hablando de un tratado que funciona bien, es un tratado que trae beneficios para ambos países y no nada más para Estados Unidos o para Canadá, y esto ¿qué nos permite? Y me atrevo a asegurar que nosotros compramos bastantes productos a Estados Unidos, ellos nos compran a nosotros.

Hoy la balanza está a favor nuestra y obviamente es un tema en el cual nos obligó literalmente a ser competitivo, porque si partimos de hace 25 años, la verdad es que teníamos un miedo enorme porque en tecnología estábamos mucho más rezagados, el tema de genética, temas de capacitación.

Nos pusimos las pilas, trabajar y hoy somos competitivos y hoy los productos de México están en más de 150 países. Entonces estamos siendo competitivos, aprendimos a jugar con las reglas que se pusieron y no se vale cambiarlas cuando hoy, al final del día, a todos nos beneficia.

La apuesta de México es hacía el campo.

José Calzada Rovirosa:

Es una apuesta ganadora, yo lo menciono mucho con los compañeros de los medios de comunicación, hoy México recibe más divisas que por concepto de petróleo, que lo que ingresa al país que por concepto de turismo y mira que somos el octavo país con más turismo en el mundo y lo que ingresa al país por concepto de remesas, es decir, no somos ya solamente una actividad importante o preponderante, somos una actividad estratégica en la economía nacional y la derrama económica llega a siete millones de productores.

Entonces la agricultura cada vez toda o remota un papel más protagónico en la vida económica y social del país y la vamos a seguir apoyando.

Gobernador Miguel Márquez, nos hablaba de que se triplicará el presupuesto aquí en Guanajuato en el campo y ¿cuánto será?

No se los puedo decir ahorita porque tenemos que presentarlo al Congreso del Estado pero ya estamos arriba del doble de lo que inicialmente fue en este sexenio y casi estaremos triplicándolo.

Esto, de verdad es un avance fundamental en los diferentes programas de Mecanización Agrícola, del Mejoramiento Genético, en un tema de riego que es fundamental y así muchos otros programas que son esenciales para el tema del campo porque se convierte en un sector estratégico.

Créanmelo, no es discurso, el campo se convierte en unos sectores estratégicos para el presente y futuro de Guanajuato, y de México, “le apostamos al campo o le apostamos al campo”, de ese tamaño (…) para comer, para tener los alimentos en la mesa, necesitamos el campo, no hay de otra, hoy es lo más demandado a nivel global.