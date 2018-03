Advierten PGJE y SSP denuncia contra alcaldes

León, Gto.

La Secretaría de Seguridad ha girado oficios al menos a 6 alcaldes de los cuales 2 podrían enfrentar una denuncia penal por mantener al frente de la policía municipal a encargados del despacho con exámenes de control de confianza reprobados en una acción calificada como tramposa por autoridades estatales.

Esto, trascendió durante la mesa de análisis del programa “Cambios” conducido por el director editorial de MILENIO, Miguel Ángel Puértolas, en compañía de la Jefa de Información, Sofía Negrete, donde estuvieron como invitados, el procurador de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJE), Carlos Zamarripa Aguirre, y el secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Álvar Cabeza de Vaca Appendinni.

“Estamos girando oficios a algunos alcaldes, donde le estamos diciendo: 'tu elemento, tu director de Policía, tu Secretario de Seguridad tiene control de confianza, pero desde hace un año lo tuviste que haber mandado y ni tu secretario te dijo, ni tú estás al pendiente'; hay cuatro casos de esa naturaleza y dos de la otra: 'nos jugaste a poner un encargado de despacho que nunca nombraste titular y ese encargado de despacho está reprobado'”, reveló el Secretario de Seguridad.

Detalló que la ley señala que los funcionarios o elementos que no aprueben Control y Confianza deben darse de baja, por lo que de no atender el oficio girado por la dependencia estatal apenas este viernes, se procedería a una demanda penal.

“La ley también dice que, si no lo quitas en respuesta a nuestro oficio, nos veremos en la penosa necesidad de denunciarte penalmente, alcalde, porque eso dice la ley, no nos juegues a la trampa de no nombrarlo titular, de dejarlo como encargado de despacho porque crees que ya quedó escondido”, apuntó Cabeza de Vaca.

El Secretario de Seguridad también señaló que, derivado de los exámenes de control de confianza y depuraciones, ha disminuido el número de efectivos en las corporaciones municipales, lo que se ha fortalecido con la intervención de elementos de la SSPE y la Policía Militar.

“En el 2012, los policías municipales sumaban alrededor de 8 mil 500 policías, actualmente suman 6 mil 200, ha venido toda una aplicación de exámenes de control y confianza, de depuraciones, pero también hay una disminución de efectivos de la Policía Municipal”, agregó.

Al respecto, el procurador Carlos Zamarripa dijo que esta situación se mantiene en investigación, pues se trata de un trabajo permanente que se debe ejecutar al interior de las corporaciones municipales, donde también se indagan casos de elementos, comandantes y jefes de policía.

Señaló que de las investigaciones hechas a mediados de julio del año pasado, cuando se anunció la detención de policías estatales y ministeriales infiltrados, hay 14 ex elementos sentenciados, algunos que optaron por juicio abreviado y otros que se mantienen en proceso judicial.

“De la Secretaría de Seguridad Pública todos están sentenciados y en el caso de la Procuraduría, los que nosotros judicializamos, solamente dos no se fueron a juicio abreviado”, precisó el Procurador.

Zamarripa Aguirre dijo que de no contar con los órganos de control en las corporaciones no se hubiera detectado dichas situaciones, por lo que la depuración de los cuerpos policiacos debe ser una actividad permanente.