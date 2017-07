Cámaras en escuelas, un elemento más: Secretario

León, Gto.

Ante la acción que dio a conocer la Secretaría de Educación de Guanajuato, en donde se señaló que un total de 50 planteles serán equipados con cámaras de seguridad en varios municipios del estado incluyendo León, el secretario de seguridad municipal, Luis Enrique Ramírez Saldaña, señaló que ello solo será una herramienta para combatir la delincuencia, aunque no se garantiza que con las cámaras disminuyan los delitos.

Por su parte el director de educación en León, Jesús Jonathan González no está enterado de la colocación de las cámaras de seguridad, pese a que se estarán instalando en planteles educativos de la ciudad, dependencia a la que él representa a nivel municipal.

"No traigo el tema, me estás hablando ahorita, necesitaría hablarlo con la delegación, no traigo información de dónde están o dónde se van a instalar, hasta ahorita que me estás comentando por eso te preguntaba del tema y de verdad no tengo información", señaló el funcionario.

Ramírez Saldaña agregó que "es una herramienta, hay que recordar de tantas que se utilizan en el tema de seguridad, la de las cámaras, la conformación de brigadas, los operativos, los rondines, la presencia de padres de familia y todo eso en conjunto".

Las zonas en las que podrían estarse colocando estas cámaras de seguridad son principalmente zonas conflictivas en donde ha habido robos o alguna situación de siniestro o afectaciones y es en estas zonas donde se está poniendo especial atención en el tema de seguridad de las escuelas.

Aunque no reveló cuáles son los planteles y las zonas en las que se estarán colocando las cámaras de seguridad, señaló que en los próximos días se tendrá una reunión con la delegación de Educación para fijar los puntos en donde se estarían colocando estas herramientas de seguridad.

"Todos los días tenemos operativos en las escuelas, también tenemos trabajo de servicio social, tenemos pláticas con padres de familia, tenemos operativos afuera de planteles educativos y se ha trabajado mucho en reforzar esa cultura con los padres de familia y con los mismos chavos hemos trabajando en temas como valores, de drogadicción y yo creo que estamos tratando los temas desde la raíz", señaló Ramírez Saldaña.