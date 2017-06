En León hay 60 mil personas con discapacidad que se enfrentan a las calles

León, Gto

Entre calles empedradas, disparejas y con un sinfín de obstáculos, va la Toñita en su silla de ruedas.

"Todo esto es una molestia con las ruedas", dice mientras es impulsada por don Guillermo, su pareja desde hace más de un año, quien asegura haberse enamorado de ella a primera vista cuando la vio tan vulnerable en aquel asiento que la lleva por las complicadas vialidades de la ciudad.

"Dije: mira, tú andas sola, yo te acompaño, te muevo a donde quiera que muevas la silla", platicó tímido el señor Guillermo.

Desde entonces, ambos son inseparables, y Toñita ya no impulsa sola su silla, pues ahora su soporte es don Guillermo, pero eso no quiere decir que los obstáculos en las calles no diseñadas para estas personas, dejen de ser un problema.

"Ya ve, tanto peligro de carros que hay y me hago para un lado, me hago para el otro (...) el otro día me agarró el tránsito y me dijo "súbase para arriba de la banqueta" a veces la banqueta está fea, hay hoyos y está dispareja", compartió Guillermo.

Ambos son personas mayores, doña Toñita no tiene hijos, hermanos ni a nadie más que al señor Guillermo, quien sí tiene familia, pero sus hijos se enfadaron cuando se enteraron que se había enamorado, por lo que dejó de considerar su casa como tal, y el único hogar que asegura tener ahora, está junto a Toñita, quien, sin patrimonio, lo llevó por las calles de León vagando hasta que alguien se apiadó de esta pareja de adultos mayores y les dieron un hogar en una colonia cuyas calles no están hechas para gente con muletas ni sillas de ruedas.

“A veces está trabajoso, como aquí, la traigo con mucho cuidado porque a veces se va de lado la silla. Cuando llueve se atasca la silla, no falta, tiene que buscarle uno por donde sea", aseveró Guillermo, quien no ignora que las lluvias ya están presentes en la región y tendrá que ingeniárselas para llevar a Toñita.

Antes de conocer a quien hoy es su pareja, a Toñita no se le veía sentada en un asiento por las calles, sino caminando con dificultad entre la multitud; pero un día, mientras iba dando pasos lentos frente al templo de la Soledad, se cayó, y nadie se detuvo a ayudarla hasta después de dos horas que una mujer se apiadó de ella cuando se la topó en el camino, pues pronto llamó a la ayuda, pero Toñita no recuerda muy bien lo que pasó debido a que es una amarga experiencia.

Lo único que sabe, es que después de ese día, se vio obligada a cambiar sus cansadas piernas, por dos ruedas; y aunque al principio fue difícil, agradece que Guillermo se la haya encontrado en el camino, para que todo fuera más sencillo.

Ella es solo una de las 60 mil personas con discapacidad que existen en León.