Denuncia anónima contra bullying en GTO: Leticia Villegas

Guanajuato, Gto.

La diputada Leticia Villegas Nava, presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado de Guanajuato, presentó una iniciativa para erradicar la violencia escolar o bullyng, con la novedad que ahora podrá denunciarse de manera anónima.

La legisladora manifestó que la propuesta la están haciendo todos los integrantes de la mencionada comisión y hasta el momento uno de los puntos que destacan es que los actos en los que haya actos de violencia puedan denunciarse por cualquier persona aunque no esté identificada.

"Hasta ahorita así está la iniciativa y ya se verá en las mesas de trabajo, una vez que se establezca la metodología, cuáles otros puntos podrían enriquecerla, porque todos están convocados a participar".

Lo importante es que los maestros y la comunidad educativa estén conscientes de que la educación es la solución a cualquier tipo de problemática; entonces se trata de prevenir que haya estos tipos de conducta en las escuelas y todo el entorno educativo.

Se trata también de que "los alumnos aprendan a defenderse, a no agredir y a que se den cuenta de que uno no puede estar agrediendo así nada más y que no pase nada".

Villegas Nava, dijo que ya era urgente que este tipo de actitudes en las escuelas tuviera una atención y esto es apenas el inicio.

Otro de los puntos que contempla la iniciativa es la definición del entorno escolar, que físicamente es donde terminan los planteles educativos, pero por ejemplo cuando hay alguna salida o excursión, donde estén los alumnos haciendo una actividad, educativa, también se convierte en entorno escolar.

Señaló que de manera conjunta tratarán de fortalecer la Cultura de la Paz, "no nada más estar corrigiendo y castigando, sino también estar fortaleciendo valores como el respeto y promoviendo la cultura de la no agresión y la no violencia".