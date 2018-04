Los Bomberos de Silao operan con 3 millones de pesos

León, Gto.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de Silao trabaja con un presupuesto anual de solo 3 millones de pesos, más las aportaciones en especie del Municipio y de la Iniciativa Privada, afirmó el comandante de Bomberos de Silao, Álvaro Maldonado Sánchez.

Y es que El Patronato de Bomberos de Silao de la Victoria creado en 1989 opera con un presupuesto reducido para una corporación de la que han salido verdaderos héroes de carne y hueso como los integrantes del equipo de rescatistas enviados a Rockport, Texas, así como los elementos enviados para hacer labores de rescate y búsqueda en el 2017 en la Ciudad de México tras el sismo del 19 de septiembre y sin dejar de lado los perros rescatistas “Titán” y “Akela”.

"En conjunto, en las aportaciones que hace la Presidencia que son en especie, básicamente, y las aportaciones que tenemos de la Iniciativa Privada es la manera en la que estamos operando, entre lo que a presidencia le cuesta el servicio de Bomberos y entre los ingresos propios del departamento estamos hablando como de unos tres millones de pesos aproximadamente al año", aseguró Maldonado Sánchez.

Para poder trabajar con dicho presupuesto, los Bomberos de Silao reciben aportaciones voluntarias de la Iniciativa Privada así como una parte de la ciudadanía que mediante su recibo de pago de agua pueden aportar un peso de manera voluntaria y de esa manera ayudan a la corporación.

El Comandante señaló que también se realizan capacitaciones y revisiones a empresas así como la organización de diversos cursos como el de rescate para poder sacar un ingreso extra y sumarlo al presupuesto anual que se tiene y de esa manera realizar algunos pagos.

"No es suficiente, claro que este presupuesto no es suficiente, no estamos en lo más óptimo, pero estamos trabajando para seguir generando las necesidades que ya tenemos y seguir generando aquellos caminos para hacernos llegar más recursos y tenemos que ser muy celosos en ese sentido en la parte del Patronato que se encarga de todas las compras y adquisiciones", expresó el Comandante Maldonado Sánchez.

Actualmente el Cuerpo de Bomberos de Silao está pasando por un déficit de elementos y se está trabajando para lograr que más voluntarios se sumen a la corporación.