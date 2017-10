Pide Manrique Guevara comparecencia del secretario de Salud por dengue

Guanajuato, Gto.

La coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso, Beatriz Manrique Guevara, demandó la comparecencia del Secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, porque no se ha decretado la alerta epidemiológica por dengue, aunque ya van más de mil 400 casos confirmados.

De hecho Guanajuato es la entidad del país con más casos confirmados en México, aunque el padecimiento no es endémico, sino que se da en zonas tropicales y a nivel del mar.

La diputada dijo que la Cámara aprobó alrededor de 26 millones de pesos para el control de la enfermedad, este año, y la cifra no ha tenido variaciones en los últimos 3, por lo que surge la duda sobre qué se está haciendo.

Dijo que es lamentable que la secretaría de Salud, siga enviando mensajes “que niegan que el tema es una epidemia y por lo tanto, no se decrete una alerta epidemiológica, porque ya se tienen más de mil 400 casos de este padecimiento reportados, sin contar la cifra desconocida”.

En la tribuna del congreso la legisladora señaló que para tener idea de la cifra no registrada, “hay que preguntar a conocidos cercanos o familiares que conocen gran cantidad de casos o reportados, muchos de ellos atendidos en el sector privado”.

Indicó que hay que agregar el número de personas “que estarán expuestas a contraer el dengue más grave la próxima temporada, por lo que significaría que el riesgo de muerte será mayor”.

La actual epidemia de dengue en el estado tiene que ser informada a detalle, porque representa un problema serio de salud, por lo que el funcionario debe presentarse ante los diputados para que a su vez, estos le informen a la sociedad.

“Tenemos conocimiento del crecimiento continuo en el número de casos, desde hace más de dos meses y no parece no aminorar; ¿Qué se ha dejado de hacer? o ¿qué se ha hecho mal? o ¿qué no se hizo a tiempo, para permitir que el brote en estas dimensiones?, cuestionó.

Señaló que no se explica que para la Organización Mundial de la Salud, la cantidad de casos reportados cumple con los requisitos para dictar una alerta epidemiológica y que para Guanajuato no sea el caso.