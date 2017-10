El gobierno se hace bolas con la Ley de Movilidad: Manrique

Guanajuato, Gto.

La coordinadora del Partido Verde Ecologista de México Beatriz Manrique Guevara, consideró que al gobierno se le hizo bolas el engrudo con la construcción de una Ley de Movilidad a modo, que trajera beneficios para algunos intereses y eso es lo que creo confusión.

Señaló que cuando se trata de favorecer solo cierto número de intereses, habrá quien no esté de acuerdo y expresen su deseo de participar; al final del día se tiene la tarea de armonizar esos intereses legítimos para que el proyecto avance.

Por lo pronto, consideró que ya es un plazo incumplido por parte del gobierno el arranque del sistema de movilidad y confió en que ojalá que se armonicen los intereses y que el reparto del pastel sea equitativo “gobierno haz tu trabajo”, recomendó.

“En el tema de movilidad y de transporte interurbano, el gobierno del estado se quiso pasar un poquito de vivo y se le está haciendo bolas el engrudo; quisieron que la ley de movilidad de manera subrepticia trajera reglas para favorecer solamente a una empresa, reglas para favorecer un cierto número de intereses”

Mencionó que ahora con el sistema de conexión intermunicipal, el gobierno tendrá que escuchar a otras empresas que también tienen derecho de participar y lograr la armonía entre esos empresarios.

“Quisieron meter el tema suavecito, que no se escuchara que no se sintiera, pero al final del día, la sociedad está pendiente y esto no sucedió, por eso ahora hay dificultades para su implementación”.

Mencionó que van a estar pendientes del asunto, porque es un tema que tiene que atenderse para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la entidad.