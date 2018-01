Todo el día se acumula basura en camellón de la León I

León, Gto.

Bolsas con desechos son abandonadas diariamente en el camellón principal de la Avenida Enrique Aranda Guedea, de la colonia León 1.

Pese a que los recolectores acuden en el transcurso del día a limpiar dicho camellón, los montones se generan a todas horas, puesto que los habitantes afirman "no tener una hora específica para ir a dejar su basura".

Los mismos recolectores comentaron que a los vecinos se les ha ordenado en repetidas ocasiones dejar sus bolsas de basura en el periodo de 6 a 8 de la mañana, pero continúa apilándose el transcurso del día.

La mayor causa de la concentración de contaminantes en este camellón, se debe a que el camión GISA de la empresa encargada en la recolección de basura, no puede transitar por las calles de León 1 debido a que "son muy angostas".

"Los recolectores pasan a la hora que se las da la gana, a veces pasan por las mañanas y a veces en las noches. En lo personal, a mí no me ha tocado que me digan una hora exacta para venir a dejar mi basura, por eso se junta en toda la avenida", comentó una vecina de la zona.

Debido a estas contradicciones por parte de los recolectores y los habitantes, se mantiene un caos en la colonia por los montones de basura que generan contaminación, cuyo problema ha permanecido desde hace un año.