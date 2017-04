"Botello es irresponsable": Mayra Enríquez

León

La diputada Mayra Enríquez Vanderkam, señaló en entrevista para MILENIO, de irresponsable la postura que presentó la ex alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez, el pasado viernes ante la Contraloría Municipal, en donde se deslinda de las irregularidades derivadas a la investigación, en las cuales se detectaron varias irregularidades en el proceso de licitación en la recolección de basura en el año 2014.

"Me parece una gravísima irresponsabilidad de su parte ya que ella como responsable de la administración municipal, tuvo que dar seguimiento y estar al pendiente de lo que sucedía en las diferentes áreas de la administración", dijo la diputada Mayra Enríquez Vanderkam.

También subrayó que le parece lamentable la situación y el que la diputada Bárbara Botello, afirme que no le correspondía el tema es señal de que la ex alcaldesa está tranquila al no poder ser sancionada, por el hecho de ser diputada, así lo expuso Mayra Enríquez.

"Creo que esta situación es esconderse en el fuero, usar el fuero como un manto de impunidad, hablar de persecución política cuando ella está obligada al final, a rendir cuentas, lo único que muestra ese lado es cinismo, pues decir que no era su tema y al fin y al cabo no se le puede sancionar por estar como diputada", subrayo la entrevistada.

Concluyó diciendo que dicha situación es lamentable pero también señaló que el fuero concluye y que la rendición de cuentas es una oblación y afortunadamente se cuenta con una licitación para dar seguimiento a este tipo de casos y reafirmó su postura al decir que no duda que aspire a un cargo de gubernatura para conservar el fuero pues según Vanderkam el único argumento de Botello es el que no se le puede sancionar por tener fuero.