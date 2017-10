Me siento tranquila pero el fuero no debe desaparecer: Botello

León, Gto

La hoy diputada federal y ex alcaldesa de León, Bárbara Botello, en entrevista para MILENIO León, dijo sentirse tranquila del manejo de recursos en su administración, por lo que se le debe demostrar lo contrario; además de que señaló que el fuero no se les debe quitar a los políticos.

Ayer, la diputada federal Azul Etcheverry declaró que lo mejor es que se quite el fuero a los diputados federales como ya lo hicieron a los diputados locales en el estado de Guanajuato, pues el fuero, según Etcheverry se usaba para otros fines hace varios años y lo ideal ahora es dar la cara y demostrar a la ciudadanía de cómo se trabaja.

Con base a ello la legisladora Bárbara Botello manifestó que el fuero debe prevalecer, ya que este tiene una razón de ser muy importante ante los excesos de quien gobierna, es decir, que al menos la oposición tenga la garantía de audiencia y que no se le pueda humillar.

Sobre los señalamientos que recaen en ella, mencionó que más allá de que sean jurídicos, se trata de un tema político del que estará presentando pruebas de defensa, ya que por ser presidente municipal y firmar “cientos y miles” de contratos que se hacen como representante del Ayuntamiento, no quiere decir que seas el responsable de todo.

“El fuero no es una figura que proteja delincuentes, o sea algo que perjudique, lo que perjudica son las instituciones que no trabajan apegadas a la legalidad y que no trabajan desde el punto jurídico.

La ex alcaldesa precisó que no robó ni un solo pesos de la administración pasada, como algunos autoridades lo señalan.

“Efectivamente que me lo demuestren, ese ha sido uno de los discursos para manchar una de las administraciones que más obra pública para Guanajuato trajo, para León y digo Guanajuato porque yo también he apoyado a bajar infinidad de recursos para los Guanajuatenses, para los leoneses, la que más obra pública hizo”, declaró.

Finalmente puntualizó que seguirá haciendo los señalamientos que siempre ha hecho en contra de los errores de los actuales gobiernos del estado y del municipio.