Temen peatones por su seguridad en Presitas

León, Gto.

Quienes cruzan a diario por el camino “ojo de agua”, que conduce a la colonia Presitas en la ciudad de León, enfrentan un riesgo latente; hay dos opciones, o corres el riesgo de ser atropellado por los vehículos ante la falta de banquetas en esta vialidad, o puedes ser una víctima más de los delincuentes al tratar de cruzar un camino de terracería aledaño al arroyo vehicular.

Dicen algunos vecinos de la zona temer cruzar por esta calle y es que al no contar con una banqueta que les permita el transitar de manera segura, optan por usar un camino de terracería paralelo, sin embargo antes de que salga el sol, y cuando la noche cae este tramo de no más de 7 metros de largo se vuelve en un nido perfecto de los delincuentes.

“Incluso está muy obscuro acá, cuando paso diario porque trabajo lo hago casi, casi corriendo porque dicen que sí asaltan… Cómo cinco personas ya he escuchado que dicen los han asaltado, me han comentado que es por las mañanas y por las tardes, toda la gente de aquí”, relató Mayra Arellano, quien además, quien incluso mencionó que un compañero de trabajo fue víctima luego de que le arrebataran su bicicleta.

Y es que de acuerdo con los vecinos la falta de alumbrado público propicia este tipo de hechos, ya que a lo largo de esta vialidad sólo existe una lámpara que dicen “en ocasiones funciona”.

“Sí, de hecho por eso estaba enmallado este pedazo pero la gente pidió quitarlo porque no había paso… Sí hay muchos que dicen los han asaltado, también del otro lado de la parada del camión, dicen que es de aquí pero realmente los que asaltan no he visto que sean de aquí”, mencionó Ana María Rodríguez.

Sin embargo, han ocurrido casos en los que algunos vehículos han aventado a ciclistas y peatones que deciden irse por la vialidad de concreto, dejando de lado la idea de irse por el caminito de terracería habilitado.

“Muchas personas deciden irse por abajo, ya varias veces han aventado a varios ahí en la esquina”, dijo Josefina Ríos.