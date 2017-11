Espectacular Bailazo con la Banda Ms en el Poliforum

León, Gto.

La banda MS con su gira es tuyo mi amor le canta al amor y al desamor, llevándose a cabo uno de los conciertos más prendidos de este 2017.

Con el total de su capacidad en la sala C3 de Poliforum, La Banda MS a cargo de Sergio Lizárraga hizo vibrar el escenario presentándose el viernes 03 de noviembre en las instalaciones de Poliforum león.

Deleitaron a todos los asistentes que llenaron el recinto con el vídeo de la canción El color de tus ojos, proyectándolo en pantallas gigantes de alta definición (HD) sobre el escenario mientras esperaban que apareciera la Banda MS. El tema pertenece a su última producción discográfica titulada La mejor versión de mi publicado en abril de este 2017.

Pasadas las 10 de la noche, con sus acordes estilo sinaloense, gritos y aplausos del público salió la agrupación de 16 músicos para interpretar, Se va muriendo mi alma seguido de me vas a extrañar.

La banda originaria de Mazatlán Sinaloa ha ido cosechando éxito tras éxito y la noche de ayer fue mágica, mostrando que 14 años de trayectoria han servido para cautivar tanto a hombres como a mujeres de diferentes edades.

Con un repertorio lleno de nostalgia, recorriendo sus más grandes éxitos pusieron no solo a cantar si no a bailar hasta al más tímido con temas como: A mí me está doliendo, de ti enamorado, háblame de ti, mi razón de ser entre muchas otros sencillos, hasta llegar a su onceavo álbum para cantarnos Es tuyo mi amor, Las cosas no se hacen así, tocando sin parar y consintiendo hasta los oídos más exigentes.

En rueda de prensa mencionaron que no tienen pensando hacer música urbana pero que no descartan la posibilidad, “Con quien me pudiera gustar una colaboración para hacer reggaetón sería J Balvin” mencionó Oswlado Silvas (Waldo) segundo vocalista, además agregando que puedo recuperar su cartera extraviada “todavía hay gente honrada”.

Sus próximos conciertos se llevarán a cabo en Durango el 04 de noviembre, para continuar su gira por Ciudad Victoria Tamaulipas y Estados Unidos.