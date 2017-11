Dialogo con la disidencia perredista sí es civilizado; Zamudio

Guanajuato, Gto.

El dirigente estatal del PRD, Baltasar Zamudio Cortés, aseguró que hay disposición al diálogo, “siempre y cuando sea civilizado, con apertura y que atiendan razones y no intereses”.

A una semana de que las oficinas del Comité Directivo Estatal, fue tomada por corrientes opositoras a la dirigencia, Zamudio anunció que “está convocada una mesa de diálogo en la Ciudad de México este martes” y uno de los temas que se van a tratar es precisamente la toma de las instalaciones del Comité Estatal en la capital.

“Siendo un partido emanado de movimientos sociales, no podemos hacer otra cosa más respetar las formas de expresión y de manifestación; pero también con toda precisión digo que no comparto ni coincido con esto porque no son formas que ayuden y contribuyan más cuando siempre ha estado abierta la puerta del diálogo”.

¿La toma se dio por la lucha de los grupos por las candidaturas? Se le cuestiono.

“Yo esperaría que no fuera una cuestión tan frívola como esa y que haya un interés legítimo de fondo, en como reposicionar y convertir al partido en un instrumento que sirva en beneficio de los guanajuatenses y no un interés netamente electoral, que me parece que sería lamentable”.

En entrevista vía telefónica, el líder perredista aseguró que legalmente hay una determinación del Consejo Político Nacional, que fue avalada por la mayoría de los Consejeros Nacionales, “incluso con el voto de algunos de los actores que hoy encabezan este movimiento de disidencia, también emitieron su voto a favor”, entre ellos Hugo Estefanía el alcalde de Cortazar, su esposa la diputada Alejandra Torres y Ramiro Zaragoza.

Incluso comentó que algunos hicieron consultas el Tribunal Electoral sobre el tema de la renovación de las dirigencias estatales y la respuesta “es que no hay mandado de reestructura de las dirigencias estatales, lo que única y exclusivamente se tendrá que renovar es la dirigencia nacional”.

Las dirigencias estatales “al igual que las dirigencias municipales se tendrán que renovar en el mes de octubre o noviembre de 2018; la esencia de la resolución, fue para dotar de estabilidad a las dirigencias para desahogar el proceso electoral del 2018”.