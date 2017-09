Que dinero de partidos sea para reconstrucción: Medina Plascencia

León, Gto

El síndico del Ayuntamiento, Carlos Medina Plascencia, manifestó estar en total acuerdo que el recurso que es destinado a los partidos para las campañas electorales, sea utilizado para reconstruir los estados del país que se han visto afectados ante los sismos que se han presentado en el país en las últimas dos semanas.

En este sentido, agregó que hoy en día la sociedad pide un mejor desempeño de los órganos de gobierno y políticos más transparentes y honestos.

“Completamente de acuerdo de que se le quite esa partida a los Institutos Políticos, no que hablen con ellos para que donen, no, que realmente se les quite la partida… creo que deben quitarle esa partida al presupuesto y destinarlo a la reconstrucción en Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Puebla, Morelos”, dijo.

Además refirió que los diputados se deben sensibilizar con la sociedad y que al menos sea en un 50 por ciento de sus prerrogativas lo que se les disminuya.

Al respecto, el regidor Jorge Cabrera mencionó que no es una justificación el decir que la ley lo impide, ya que si bien no se puede hacer de facto y de manera unilateral, se pueden buscar los mecanismos legales, entre estos reformar las leyes de manera inmediata para redireccionar recursos del INE.

“No es una justificación el decir que la ley lo impide, si bien no se puede hacer de facto y de manera unilateral, si se pueden buscar los mecanismos legales, entre estos reformar las leyes de manera inmediata para re direccionar recursos del INE y de los institutos políticos, este es un trabajo que los legisladores tienen en sus manos, deben de actuar de manera consciente, responsable y ágil, de cara a una Sociedad lastimada”, puntualizó.

En tanto, el dirigente municipal del PRI, Denny Méndez dijo en entrevista que

“El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional ya ha hecho un llamado a los demás partidos para que en conjunto con el Instituto Nacional Electoral se pongan de acuerdo como es posible que se haga esa donación”, concluyó.