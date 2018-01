Intenta Auditoría Superior recuperar 200 mdp en Guanajuato

Guanajuato, Gto.

El director general de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, Iller Cerca Martínez, informó que han recuperado 86 millones 410 mil 026 pesos en recursos y lo que está en litigio, asciende a un monto de 120 millones 941 mil 484.95 pesos, en el periodo de 2011 a 2017.

El funcionario aclaró que “no todas las fases de fiscalización recaen en la parte Jurídica; Auditoría tiene una parte y ellos llevan su registro, nosotros tenemos también un registro diferenciado y la Arena de Seguimiento también, llevan a cabo un registro independiente”.

“Tenemos 428 juicios que están en trámite en la Auditoría Superior del Estado”, señaló.

Respecto al número de responsabilidades penales, administrativas o civiles que han generado esas querellas y a qué Sujetos Obligados, Organismos Autónomos o municipios corresponden, el funcionario fue puntual al subrayar que no pueden dar a conocer el número específico, porque muchas de ellas están en proceso y hace falta que el Congreso del Estado haga la declaratoria correspondiente.

“Hasta en tanto no hayan sido declaradas por el Congreso del Estado, tenemos una imposibilidad de poder dar esa información, porque se considera información reservada; una vez que sean declaradas por el Congreso podemos hacer toda la sumatoria de toda la consecuencia de responsabilidades, ya sean civiles, administrativas o penales y en su caso iniciar por cuenta de nosotros o de los sujetos fiscalizados las responsabilidades que correspondan”, dijo.

El funcionario de la ASEG aseguró que se informa con periodicidad al Legislativo del resultado de las auditorías, ya declaradas por ellos, y el avance que se tiene en los procesos de responsabilidad.

Explicó que el año pasado se estuvo trabajando con los programas de fiscalización de 2015,2016 y 2017, “de esos programas todavía hay algunos informes que están pendientes de declaratorias; entonces programas cerrados en esa fase en particular, aún no las tenemos completadas, quizá del 2013 y de 2014, probablemente ya podamos tener una sumatoria, pero todo consolidado es complicado tenerlo por las fases que lleva el proceso y que aún no han concluido con la declaratoria del Congreso estatal”.