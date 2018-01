Cuatro de cinco aspirantes independientes, militaron en partidos políticos

León, Gto.

El catedrático investigador por la Universidad de san Luis Potosí, Juan Mario Solís Delgadillo, aseguró que 4 de 5 aspirantes a candidaturas independientes en México, son ex militantes de partidos políticos que no fueron postulados a puestos de elección popular.

El doctor en estudios Latinoamericanos con especialidad en Ciencia Política y autor del libro Las Candidaturas Independientes en México, una Nueva Vía para el Reciclaje Político, señaló que las mal llamadas candidaturas independientes “son más bien candidaturas abiertas y son más asequibles para hombres de 40 años, que contienden en distritos urbanos, territorialmente pequeños y densamente poblados”.

“No son candidaturas muy amables hacia las mujeres; la evidencia empírica que recogimos del primer ejercicio del 2015 en cuanto a las candidaturas para diputaciones federales es que 4 de cada 5 de estos candidatos, ya poseían una trayectoria política, habían militado o seguían militando en un partido político, poseían capitales políticos como el carisma, popularidad y trayectoria”.

El especialista señaló que estas características fueron vitales para imponerse ante otros ciudadanos que buscaron posiciones por la vía independiente, que no poseían estos capitales.

En el caso de Guanajuato, “sin conocer a detalle la situación concreta de los aspirantes independientes, me atrevería a decir que no es sustancialmente diferente a lo que observamos en las candidaturas a diputados federales ni al contexto de San Luis Potosí, donde observamos que los que aspiran a una candidatura independiente son personas que no han conseguido las candidaturas al interior de sus partidos y en un arranque de berrinche, por así decirlo, salen del mismo y se llevan también una parte de la estructura del partido que les termina siendo muy útil a la hora de buscar loa apoyos ciudadanos”.

También reconoció que vamos a encontrar “personas con buenas intenciones” notoriamente menos conocidas que pertenecen al ámbito universitario, el activismo político, las organizaciones no gubernamentales, empresarial, que son los capitales con los que se presentan ante los ciudadanos con el objetivo de buscar el apoyo.

“Lo cierto es que son personas que tienen mucho menos probabilidades de alcanzar el objetivo de alcanzar aparecer en las boletas”, anticipó.