Sorprende asesinato a vecinos y maestros de primaria

León, Gto.

La directora de la Escuela Primaria Federal Juventino Rosas, ubicada en la calle Brisas de San Hipólito, en la colonia Valle de la Luz, y algunos maestros del mismo plantel, se dijeron sorprendidos y conmocionados por asesinato de los tres menores de edad presuntamente realizado por su madre en la misma colonia, de los cuales dos de ellos asistían a tomar clases ahí.

En una visita realizada por MILENIO al plantel Juventino Rosas la mañana de ayer, se confirmó que Axel Daniel Alamilla, de seis años de edad, cursaba el primer grado de primaria y Natalie Alamilla, de diez años, el quinto grado.

"La verdad es que tenemos información muy escasa, pero al menos yo sí vi en las noticias, en los periódicos y en la televisión la noticia que pasó aquí en la colonia y al ver la inasistencia fue cuando corrobore que sí, se trataba de los alumnos de aquí, una noticia muy triste", señaló una maestra del plantel que por seguridad no reveló su nombre.

Del mismo modo, la directora del plantel señaló en el momento de la entrevista que no habría aún investigado acerca del caso tan mencionado y por el contrario solo habría escuchado los comentarios de algunos alumnos que hicieron durante la entrada al plantel.

"Yo ahorita no he investigado porque estoy con el grupo, tengo un grupo solo por eso no puedo dar información, pero si estoy enterada del tema, ahorita un niño comentó pero si tengo que ser muy cuidadosa con los niños porque si en dado caso sea que no empiecen a hacer historias", señaló la directora del plantel.

Por último, los mismos maestros coincidieron con los vecinos de la zona con el comportamiento totalmente normal tanto de la madre de familia como de los alumnos que asistían al plantel y jamás se habría notado algún comportamiento extraño que orillara a tomar dichas acciones.

"Eran niños muy alegres y los papás muy trabajadores: Familiares y Vecinos"

Los vecinos de la colonia Valle de la Luz refirieron que la familia Alamilla, integrada por María de la Luz, Antonio y sus tres hijos, Axel, Natalie y Anthony, eran una familia totalmente normal y se mencionaron conmocionados por el asesinato de los tres menores y el suicidio de la madre.

“Todo era muy tranquilo, la señora pasaba por aquí a dejar a sus hijos y todo se veía muy tranquilo, muy amable de hecho nos saludaba bien y no se veía que algo fuera a ocurrir, era gente muy muy trabajadora”, señaló un familiar y vecino que prefirió el anonimato.

En cuanto a los tres menores de edad, se señaló que eran niños muy sanos y alegres, a los cuales se les veía incluso jugar por las noches con los niños de la cuadra en la colonia Valle de la Luz, al sur de la ciudad de León y no tendrían algún comportamiento extraño.

"Todo parecía bien, ellos iban a la escuela muy temprano y se dedicaban a las actividades cotidianas, de hecho iban a la escuela que se encuentra aquí cerca dando la vuelta a la calle", señaló el hombre.

Antonio Alamilla y María de la Luz, padres de los tres menores, llevarían aproximadamente 15 años de casados.

Al momento de que ocurrieran los hechos refirieron que Antonio pudo haberse encontrado en su trabajo, ya que los vecinos aseguraron tiene una tienda de abarrotes muy cerca de su domicilio en la calle Valle de la Santísima Trinidad, y no fue sino hasta cerca de las 11:00 de la noche que llegó a su casa cuando encontró la terrible escena.

"Él posiblemente haya estado en su negocio, él es comerciante y tiene una abarrotería pero nada más él, su esposa solo era ama de casa y se dedicaba a las labores del hogar", señaló el mismo familiar.

Por último, dijo que tanto Antonio como María de la Luz son personas completamente sanas, sin vicios y muy dedicados a sus labores, por lo que les tomó por sorpresa los lamentables hechos.