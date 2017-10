El apoyo se le ha dado a Apaseo El Grande y lo ha rechazado: Díaz Organitos

León, Gto

Luego del ataque que se registró el lunes pasado a la dirección de Seguridad Pública de Apaseo el Grande, el general de la XVI Zona Militar, Juan Manuel Díaz Organitos dijo que a dicho municipio se le ha apoyado, a pesar del rechazo.

“Queda claro que tal vez sería al revés, Apaseo el Grande es el que debería estar acercándose a todas las autoridades de los tres niveles de gobierno para dar mayor fortaleza a ese municipio” detalló.

Refirió que se tiene conocimiento de quienes operan y participan en los eventos ocurridos en la zona, que esta al sur del estado, no obstante, señaló, “esto tendrá que ser resultado de investigaciones para no hacer un comentario que no tenga un sustento firme”.

Cabe mencionar que el pasado 14 de septiembre se instaló el Mando Único Estatal en Salamanca, Jerécuaro, Coroneo y Apaseo el Alto, sin embargo, trascendió que Apaseo el Grande rechazó este nuevo modelo de operatividad, que actúa bajo el mando del general Juan Manuel Díaz Organitos con la intervención de autoridades de los tres niveles de gobierno.