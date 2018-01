Debaten sobre el Sistema Estatal Anticorrupción

León, Gto.

El Sistema Estatal Anticorrupción no tiene garantía de funcionamiento, es una apuesta que está por ver si funciona, esto en palabras del diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Éctor Jaime Ramírez Barba.

“Este mecanismo que estamos viendo vamos a ver si funciona, o sea, esta apuesta del Sistema Estatal Anticorrupción vamos a ver si funciona, es un modelo con el cual decimos a ver, que no sea el jefe, que sean los representantes populares (los que elijan al primer fiscal anticorrupción)”, expuso el diputado, en entrevista conjunta con la diputada priista Arcelia González González.

La declaración del diputado respondió a una crítica de su colega a la credibilidad del Fiscal Anticorrupción, Marco Antonio Medina torres, criticado en su elección, dado su vínculo estrecho con la procuraduría de Justicia y Gobierno del Estado.

“Cómo hacemos que alguien que va a abrir una carpeta de investigación sobre un funcionario o servidor público lo hará si fue su jefe, si fue su par o si fue su subalterno, a lo mejor lo hace a lo mejor no”, cuestionó la diputada, quién aludió el sobrenombre del “fiscal carnal”.

Esto causó la reacción de Ramírez Barba, quien desmintió el símil con el caso suscitado en el nombramiento del Fiscal General de la República meses atrás, a quien popularmente se le llamó así por su presunto vínculo con el Ejecutivo Federal y por ello fue descartado.

“El Fiscal Carnal es el Fiscal General y no el Fiscal Anticorrupción, son dos niveles diferentes (…) o sea, no es el fiscal carnal, para no distraer al público”, rebatió.

“Es que cualquier funcionario puede ser carnal”, insistió la diputada.

Tras la discusión, el presidente de la Junta de Gobierno señaló que lo importante será ahora mantener una evaluación del funcionamiento de la ley para hacer las mejoras que sean necesarias, para optimizarla.