Siempre quiso ser policía y fue rechazado

Ser policía es el sueño de muchos niños en nuestro país y ese fue el caso de Ángel de Jesús Álvarez quien apenas el año pasado aspiró a ser parte de las filas de los policías municipales de León, sin embargo, varios factores le impidieron hacerlo en los diferentes exámenes y pruebas que presentó.

"El año pasado, precisamente hace un año exactamente, fui a hacer el proceso, lo llevé a cabo y pues bueno, no fui aceptado, me habían dicho que primero había un primer filtro en donde te hacen una entrevista y checaron lo que es cuestión de tatuajes, estatura y todo ello, en ese día que yo fui había visitas y nos hicieron todos los exámenes juntos, nos hicieron una entrevista, nos pidieron los documentos y nos hicieron exámenes psicométricos y posteriormente al examen médico", aseguró Ángel de Jesús.

Y es que el factor que le impidió seguir en el proceso para convertirse en candidato a policía dentro de la corporación municipal fue el tener una serie de tatuajes que, a simple vista, no se perciben, sin embargo, fue un motivo de rechazo y que a la fecha lo ha descrito también como una acción de discriminación.

"Yo creo que de cierta parte sí están discriminando a las personas que tienen tatuajes, yo sé que puede haber otros motivos que la verdad se me hace injusto, porque yo he visto a policías que están tatuados y que no tienen nada que ver el trabajo que hacen con los tatuajes", señaló el joven.

Los exámenes de control y confianza aún estuvieron muy lejos de que se le aplicaran al candidato a policía, sin embargo fue más bien un problema de estética el que impidió que siguiera con el siguiente filtro lo cual dijo lo hizo sentir mal ya que siempre quiso ser policía.

Una alternativa que Ángel buscará para poder seguir con su sueño es el de estudiar Criminología, que aunque es una profesión distinta a la de un policía, de cierta manera se encuentra ligado en el ramo y aseguró que si no pudo convertirse en policía, intentará estudiar esta licenciatura.

"Estoy tratando de estudiar algo relacionado con policía y posteriormente buscar un lugar dentro de policía, tal vez ya no como un elemento de la policía como tal, pero sí en algo relacionado con policía, voy a empezar apenas a estudiar Criminología", concluyó Ángel.