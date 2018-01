Ciudadanos les preocupa la inseguridad y sueldos bajos: Treviño Luna

León, Gto.

Andrés Treviño Luna, aspirante independiente a la diputación local, compartió sobre las problemáticas más expresadas por la sociedad, que son la inseguridad y los salarios mínimos.

“Sin duda alguna, el tema que más le preocupa a la gente es la inseguridad, hemos recorrido varias colonias del distrito con distintos perfiles cada una y en todas, sin importar el perfil, sale a la luz este tema”, afirmó el aspirante.

Al respeto el aspirante señaló que en cuanto pide las credenciales de votar a los ciudadanos para recaudar sus firmas, estos no confían en otorgárselas, debido a la problemática de fraudes y extorsiones que hay, por lo que obstaculiza la misión de conseguir firmas.

“Otro de los temas más recurrentes, son los salarios, muchos de los jóvenes, incluido yo, consideramos que estudiar una carrera cada vez ha dejado de ser un factor de movilidad social porque sales y tu primer salario no equivale a lo que costó tu educación”, añadió.

Además, realizó un llamado a la ciudadanía para expresarles que una firma no compromete el voto, sino que sólo es una opción para hacer valer su democracia: “si nos ven en la calle, no les robamos más de un minuto, no se esperen al día siguiente para firmar”, finalizó.