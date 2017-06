Concesión de basura no es un monopolio: Ling Altamirano

León, Gto.

Alfredo Ling Altamirano, declaró que ante algunos argumentos que se han vertido sobre la licitación de la basura, donde asevera que se convertirá en un monopolio, dichas afirmaciones son falsas.



"Además de ser un sofisma, es una falsedad, porque cuando se dice que es un monopolio tiene que ser completo y yo no entiendo los casi monopolios, o son monopolios o no son monopolios (...) así fue como se estableció en las bases de licitación, que ninguna empresa se podía llevar tres zonas, precisamente y con esa base no se puede entregar a una sola empresa las tres zonas", señaló.

Se ha argumentado que la empresa PASA, al tener la concesión del relleno sanitario, se configura un ciclo concreto del negocio, a lo que dijo que es una afirmación falsa y errónea ya que el que pesa las toneladas de basura, en los términos de las bases de licitación, no es el concesionario del relleno sanitario, pues pesa y paga el Ayuntamiento a través SIAP y no el relleno.



"Un año antes de que se le venciera la concesión de los 15 años al actual concesionario del relleno, la administración anterior se adelantó, indebidamente, pero ya lo hizo, y le entregaron la concesión, le prorrogaron la concesión por otro tiempo y lugar, a los mismos que ahora se conbate, que es una empresa que no cumple con los estereotipos de calidad ", externó.

El dirigente del PAN también felicitó a sus regidores por la decisión que se tomó de quitarle la concesión a la empresa Red Recolector.