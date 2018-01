Sheffield y HLS entre los cinco aspirantes panistas a la alcaldía de León

León, Gto.

Ricardo Sheffield y Héctor López Santillana están entre los cinco panistas, aspirantes a la candidatura de la presidencia municipal.

Esto, lo confirmó el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) Alfredo Ling Altamirano, quien hace más de un mes, reveló que de los 40 militantes que presentaron su carta de intención, cinco pretendían contender por la alcaldía de León.

“Faltan tres que esperemos, ellos tendrán que tomar esa decisión si presentan la documentación o se suman algunos de los que (…)” expuso al señalar que entre los aspirantes hay mujeres, quienes están muy bien calificadas en el municipio; y mientras no se defina el género que se va a postular en León, el tema esta abierto.

Señaló que una vez publicada la convocatoria, la tarde del pasado viernes, será hasta el 11 de febrero cuando se reciban los registros, no solo para las alcaldías, sino para las diputaciones locales, síndicos y regidores.

El dirigente precisó que de manera estatal, el PRD se hará cargo de la elección de sus candidatos de las diputaciones del distrito 1 y 13; además de quienes contenderían por las alcaldías en seis municipios.

Destacó que el PAN está listo para contender, pues en comparación con otros años, el partido está unido, lo que se reflejo con la visita del presidente nacional de Acción Nacional Damián Zepeda.

“Cerramos filas en lo vertical, porque vinieron los aspirantes, los que estarán como contendientes y también cerramos filas en lo horizontal porque la militancia respondió al llamado de su dirigencia”

En relación al estadio León, Ling Altamirano dijo, que para aquellos que quieran partidizar el tema, les invita a reflexionar que Roberto Zermeño, propietario del inmueble también fue candidato del PRI en 1976 a una diputación federal

“El pillo que se quedo con el estadio no está en el PAN (…) fue un proceso jurídico que abarcó a varias administraciones y el proceso terminó antes de que iniciará esta administración, terminó en septiembre del 2015, fue la última resolución de los tribunales, lo que hizo esta administración fue intentar una revisión ante la corte pero ya no era parte del litigio, solo era una revisión (…) aquí el menos culpable es Héctor López Santillana, a nosotros no nos vengan a colgar ni santitos, ni San Benitos” agregó.