Buscan conectar proyecto de Alarma Temprana

León, Gto.

Al no estar considerado el Municipio de León que esta ubicado dentro de una zona sísmica, no existe un sistema de alerta temprana, dijo el titular de Protección Civil, Salomón Ocampo Mendoza.

"No hay este sistema de seguridad porque como no esta considerado una zona sísmica estamos viendo y previendo esto desee inicios de la administración el contar con este sistema de alerta temprana, no sólo en la parte hidrológica sino también en la parte geológica estar contando con diferentes instrumentos para la detección, monitoreo", señaló.

Agregó que a la fecha se trabaja en un sistema de seguridad de alerta temprana que tendría un costo de 20 millones de pesos y que se estaría concretando antes de que concluya la administración.

"Se estaría monitoreando, lo que tratamos de hacer es estar conjuntando las tecnologías con el C4 y estaríamos operando personal de Protección Civil, tenemos ya mesas de trabajo con la Universidad de Guanajuato", dijo.

Actualmente en México, Monterrey y Guadalajara ya existen este tipo de sistemas, por lo que León estaría buscando consolidar el suyo.