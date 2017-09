Exigen justicia familiares de Adam Troncoso después de la explosión

León, Gto

Familiares exigieron justicia para Adam Troncoso Ortiz, único lesionado de la grave de la explosión en los ductos de Pemex, que se registró la mañana del jueves en Tajo de Santa Ana.

La prima de la víctima, Laura Liliana Salgado dijo que según lo expuesto por los médicos, Adam tiene afectaciones en riñones y dañado un pulmón, debido a que sufrió quemaduras en las vías aéreas, lo que también le ha imposibilitado un posible traslado al Centro de Cuidados Críticos de Salamanca.

“No nos pueden asegurar que vaya estar bien él, al contrario nos dicen que está más mal, son 72 horas criticas” precisó

Destacó que ayer por la noche asistió el personal de la Procuraduría General de la República (PGR) y se abrió la carpeta de investigación 4219/2017 en contra de quien resulte responsable.

“Ninguna autoridad municipal, estatal, federal, Pemex no se ha hecho responsable (…) es ducto a pie de carretera, que apestaba a gasolina y que Pemex no hacía nada, es responsable Pemex” insistió.

Señaló que no han tendido acercamiento ni recibido apoyo de alguna autoridad, y se trata de un trabajador que estaba en ruta, de cuya empresa destacó han tenido todo el apoyo.

“Aquí lo que importa es la vida de mi primo, que se haga justicia que las autoridades federales, estatales y municipales den la cara, no se hagan de la vista gorda y se haga justicia, que no sean siempre los ciudadanos los que paguen los platos rotos, porque las autoridades dejen pasar este tipo de situaciones” comentó al señalar que por hechos ajenos, su primo y hasta un niño intoxicado fueron afectados, “exigimos justicia , que las autoridades se pongan a trabajar, no sé si fue toma clandestina o no, aquí Pemex es responsable, ya basta.”

Adam tiene cuatro años trabajando en la empresa panificadora y es dos niñas, “lo único que quieren es ver a su papá, es un buen esposo, un buen hijo, un buen primo, es una gran persona que nos ha dado alegrías y no es justo que por incompetencias se esté debatiendo entre la vida y la muerte”

Al respecto el subprocurador de Justicia de León Joel Romo Lozano aclaró que Adam es el único lesionado, cuyo ingreso les han notificado, caso que fue consignado a la autoridad federal.

"No hemos podido entrevistarlo”, precisó el funcionario estatal al destacar que de haber otros lesionados hubo gente que inhaló el humo pero fueron atendidos en el lugar.

Al respecto, la PGR informó que se esperan los dictámenes de causa del evento que Pemex tendrá que entregar, sin que hasta el momento haya podido declarar la víctima derivado de su estado de salud.