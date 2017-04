Estados Unidos no es amenaza para Guanajuato Puerto Interior

Silao, Gto

En el corazón del país, dentro de Guanajuato Puerto Interior (GPI), los empleos y las inversiones ni siquiera se tambalean ante las nuevas negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ahí se concentran las inversiones de 18 países y solo un bajo porcentaje de ellas, pertenece a Estados Unidos.

En 2006, cuando inició operaciones GPI, parecía exorbitante la cantidad de mil 200 hectáreas. En solo una década, este complejo industrial y de servicios se consolidó como el cofre del tesoro de Guanajuato, donde se han acumulado tres mil 500 millones de dólares en inversiones.

Para Luis Quirós Echegaray, director de GPI, la incertidumbre es más un asunto de especulación y desinformación,

“Es algo complicado, porque hay muchas cosas que ahorita todavía no vemos. Suponemos que puedan pasar muchas cosas, algunas positivas y otras negativas. En el tema negativo, dependerá de las negociaciones que se hagan en el TLC, yo creo que en esto no es tan sencillo y eso todavía no es tangible”, expresó.

Descartó completamente una situación como la ocurrida en San Luis Potosí, cuando la empresa Ford decidió cancelar su inversion en una planta armadora de autos, a mitad del proceso de construcción.

A decir de Luis Quirós, una decision de esa magnitud estaría afectando los propios intereses de Estados Unidos, respecto a las inversiones que mantiene en GPI. “Porque muchas de las exportaciones que nosotros mandamos traen un componente americano. O sea los vehículos que mandamos traen una composición importantísima de piezas hechas en los Estaos Unidos”, explicó.

De las 108 empresas que operan en el complejo, solo 4 son originarias del país vecino y una quinta es de capital estadounidense en sociedad. Japón es el país que ha invertido un 30 por ciento de todas las inversiones en GPI. Las otras naciones con mayor presencia son: Alemania, Canadá, Italia, España y México. Aunque también hay países como Austria, Eslovenia y Túnez que han instalado empresas aquí.

Por el contrario, dentro de la incertidumbre y la adversidad en cuanto al TLCAN y de las medidas migratorias iniciadas en Estados Unidos, el director de GPI ve una oportunidad para aprovechar el talento de los paisanos repatriados.

“Yo creo que tenemos una oportunidad de recibir mucha gente de Estados Unidos, de los que desgraciadamente están en este proceso de deportación. Y que nosotros deberemos de ver cómo generar oportunidades para recibirlos aquí. Yo lo veo positivo para nosotros, como una medida de poder tener gente muy calificada, porque mucha gente que ha estado en Estados Unidos es gente muy calificada que podemos aprovechar”, dijo.

Y es que en Guanajuato Puerto Interior, cuatro de cada diez empresas trabaja las 24 horas del día. Además, la mitad de todos los empleados tiene edades entre 26 y 35 años. Los trabajadores son originarios de comunidades aledañas al GPI.

Con apenas diez años de edad, GPI demuestra tener mucho futuro y su apuesta es hacia la diversificación y la innovación, para seguir en el continuo desarrollo. Lo que sucede en Guanajuato Puerto Interior es meramente desarrollo económico y eso se refleja, asegura Luis Quirós.

“Las leyes de la oferta y la demanda, son leyes mucho más potentes que las cuestiones de carácter visceral o de una cuestión de complejos o de muchas cosas que se están diciendo por parte de Estados Unidos. Yo creo que en el fondo, no es una situación de carácter económico; tiene mucho contexto político y las cosas políticas y económicas no forzosamente van en la misma línea”, dijo.