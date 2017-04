Sufren deudos por trámites funerarios

Guanajuato

El médico capitalino Marco Antonio Torres Morales denunció el calvario que viven los deudos de capitalinos que fallecen en fin de semana, porque no hay quien les dé un certificado de defunción, para seguir con los trámites funerarios.

A la fecha él como médico tratante mencionó que ha conocido al menos unos 16 casos en los que los deudos tienen que esperar hasta el lunes siguiente para poder sepultar o cremar a sus difuntos.

“Desde hace un mes se ha recrudecido esta situación y es un batallar para los pobres familiares porque los traen de un lado para el otro, sin que les resuelvan”.

Puso de ejemplo el fallecimiento de una persona con padecimiento de cáncer “estamos de acuerdo de que es una enfermedad cuya muerte tiene que ser certificada; ellos van al Hospital General el fin de semana, porque no hay otro sitio donde ir y les dicen que ahí no es, que no hay certificados, etcétera; los mandan al Ministerio Público, donde efectivamente se certifica a través del Servicio Médico Forense (Semefo), pero muertes violentas”.

Expuso que los del Semefo emiten certificados de defunción en casos de accidentes, suicidios, homicidios o personas que no hayan tenido servicio médico; es decir cuya causa de muerte sea desconocida y que no tengan un médico que lo certifique, pero en este caso que tienen sus médicos tratantes que son quienes van a certificar los decesos ante los familiares y ellos tramitan ante las instancias correspondientes los certificados.

Torres Morales señaló que en el último mes sobre casos que le ha tocado atender “van unos 16, 17 en el último mes, son bastantes y solo son los que él atiende; porque también hay otros médicos que están padeciendo esta misma situación”.

Señaló que los certificados de defunción, “los entrega la Secretaría de Salud, porque ellos tienen los machotes y la facultad, la expedición es gratuita; ellos son quienes se encargan a través de la jurisdicción sanitaria de enviarlos a los centros hospitalarios”.