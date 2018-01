Miguel Márquez le desea suerte a Diego Sinhue

León, Gto.

Luego de que en días pasados el ex secretario de Desarrollo Social y Humano del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se registrara como único precandidato a la gubernatura de Guanajuato por parte del Partido Acción Nacional (PAN), el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, le deseó suerte en este nuevo proyecto, ya que tiene una tarea difícil al ganarse la confianza de los panistas, comentó.

El gobernador mencionó que el tema de Rodríguez Vallejo es independiente de sus labores “Nosotros a lo nuestro, a gobernar, yo a cerrar mi ciclo como gobernador”.

Además, aclaró que la precandidatura de Diego Sinhue, es un asunto directo del partido y por lo que no tiene nada que comentar al respecto, si el partido mismo fue el que tomó esa decisión, “yo me dedico a lo mío que tengo mucho chamba para estar distraído, yo no voy por nada”.