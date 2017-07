INE le hace el favor al PRI en Coahuila: Guillermo Anaya

Ciudad de México

El candidato del PAN a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya, aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) señala que rebasó los gastos de campaña para "hacer el favor al PRI".

En entrevista con Manuel Feregrino para Grupo Fórmula, Anaya afirmó que el PAN llevó un registro puntual de sus propios gastos de campaña y del candidato priista Miguel Riquelme y que dos semanas antes de las elecciones se percataron del rebase de los gastos del PRI, por lo que el 15 de mayo interpusieron una queja ante las instituciones electorales.

"El PRI nunca se quejó de eso, ahora el INE lo ha tomado como una decisión salomónica para hacerle el favor al PRI, pero el PRI nunca se quejó de que nosotros excediéramos los gastos de campaña", dijo.

El panista calificó de "extraño" el que la Unidad de Fiscalización del INE determinara que rebasó los gastos de campaña cuando los priistas no interpusieron ninguna queja al respecto y que demostrarán que no fue así.

Explicó que al PAN se le acusa de pagar a los representantes de casilla, razón por la que se rebasó el tope establecido con 5 millones de pesos, sin embargo aseguró que esto no sucedió y que cuando terminen de entregar toda la documentación demostrarán que el PRI sí rebasó los gastos permitidos y el PAN no.

"No tengo la menor duda que va a declarar tanto el INE como los Tribunales que el PRI sí rebasó los gastos de campaña y que nosotros no", dijo y agregó que "lo que dice la Unidad de Fiscalización es que nosotros rebasamos el tope por haberle pagado a los representantes de casilla, cosa que no sucedió".





