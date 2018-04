Castro Reynoso llama a defender bosque La Primavera

Ciudad de México

El incremento a la inseguridad en el área metropolitana de Guadalajara y la afectación del bosque de la Primavera por intereses de Enrique Alfaro, serán dos temas que Miguel Castro Reynoso se comprometió a resolver ante la falta de responsabilidad de los gobiernos emanados del partido Movimiento Ciudadano.

Así lo manifestó durante los cierres de campaña de los candidatos del PRI en Zapopan y San Pedro Tlaquepaque.

En el primero evento, Miguel Castro señaló 12 acciones para defender al bosque, una de ellas y la más importante será "blindar a La Primavera de los intereses económicos que representa y ha representado Enrique Alfaro".

"No permitamos que este tipo de situaciones se sigan presentado, defendamos al bosque de La Primavera, hagámoslo con determinación y con compromisos, voy a hacer todo lo que sea necesario por defender a nuestro bosque; no permitamos que los intereses económicos que otros candidatos representan hagan mella de nuestro medio ambiente, hagan mella del espacio más importante que, en términos ambientales, tiene el área metropolitana de Guadalajara", resaltó el candidato del PRI a la gubernatura.

Más tarde, en San Pedro Tlaquepaque y al referirse al tema de la seguridad, lamentó la falta de responsabilidad y compromiso de las autoridades municipales para resolver esta demanda de la sociedad.

"Porque los que hoy están gobernando el área metropolitana no han tenido la capacidad ni los arrestos; hablan fuerte, pero no resuelven; gritan fuerte, pero no asumen con vergüenza la responsabilidad de darle seguridad a las familias del área metropolitana de Guadalajara. Son buenos para el discurso, pero en los hechos, siempre que se habla del problema de seguridad, se esconden en las enaguas", señaló Miguel Castro.

Al respecto, el candidato del PRI se comprometió a atender el tema para garantizar a las familias del área metropolitana y del interior del estado, la seguridad, la paz y la tranquilidad que anhelan.