Voy a ser Presidente en 2018: Emilio Álvarez Icaza

El ex secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, quiere ser el primer Presidente independiente de México y tiene la confianza de que llegará a Los Pinos en 2018, pues, aseguró, la gente ya está harta de los partidos.

Desde Campus Party, en Guadalajara, dice que lo que más detesta es la mancuerna impunidad-corrupción que causa tanta risa al ex gobernador Javier Duarte "y todavía dice yo no hice nada, cuando en Veracruz aún continúan contando todo lo que se robó".

Éste es el interrogatorio Milenio.

1. ¿Qué aplicación te es indispensable para vivir?

Son tres tipos de aplicaciones: las de comunicación, ahí uso WhatsApp, Telegram; las segundas tienen que ver con servicios, esencialmente bancarios, pago de impuestos y aviones; las terceras son aquellas que me facilitan cine, comida, Yelp.

2. ¿Android o iOS?

iOS, yo soy fan de iOS desde que era chiquito.

3. ¿Cuál es tu videojuego favorito?

Soy más de juegos mentales como Tetrix, Memorix o de azar como solitario o juego de póker.

4. ¿Con qué personaje histórico te identificas?

Morelos.

5. ¿Qué es lo que más te gusta y más odias de México?

Lo que más me gusta de México es su gente, hay gente muy fregona, gente que le gusta pasársela bien, gente que le gusta divertirse, gente que tiene el valor de la solidaridad. Yo viví ocho años en Washington y extrañaba mucho eso.

Lo que más odio de México es su corrupción, su impunidad, su cultura del gandalla, del que transa avanza; que la gente tire basura como si no le importara su país, que la gente no mire por el otro, la homofobia, esas expresiones de violencia que no nos haga vernos como iguales.

6. ¿Qué es lo que te hace feliz en este momento de tu vida?

Mis hijos, mi hija Guadalupe, mi hijo Jesús, mi hija Luisa, mi familia y construir un proyecto que nos ayude a cambiar a México, que se llama AHORA.

7. ¿En qué momento de tu vida consideras que triunfaste?

No lo considero así, esas lógicas de perdedor y triunfador no me gustan. Me considero un luchador, me considero de estas personas que apuesta a la alegría como forma de vida, a la solidaridad como forma de relación y me sigo considerando una persona que aprende de sus derrotas, pero que también tiene fuerza de voluntad para mirar adelante.

8. ¿Cuál es el ritual que nunca falta en tu día?

Hay tres tipos de rituales que nunca faltan: el primero es un momento para pensar más allá de mí, lo espiritual; el segundo una buena taza de café en la mañana o en algún momento y el tercero es ver qué es lo que está pasando, me meto al Twitter, me meto al Face, a mi correo a informarme.

9. ¿Cuál es el defecto que menos soportas de tu personalidad?

Aquella falta de disciplina que me lleva a comer de más.

10. ¿Qué características debe tener una persona para ser tu amigo?

Ser una persona leída, clara, transparente, una persona honesta, una persona sencilla. No me interesa mucho la condición económica que tenga, pero sí me interesa que sea una persona en que se pueda confiar.

11. ¿Cuál es tu carrera profesional frustrada?

Periodista, cuando yo hice mi solicitud para entrar a la UNAM postulé para tres carreras: Sociología, Comunicación y Derecho.

Creo que mi vida ha transcurrido en esos tres extremos, estuve conduciendo programas de radio, estuve en programas de tele, escribí columnas, pero nunca he ejercido el periodismo. Trabajé en Cencos, una organización civil que se dedica a la comunicación ciudadana, organizaba 150 conferencias de prensa al año, ese mundo me encanta, pero nunca he vivido del periodismo.

12. ¿Cuál es la mejor mentira que hayas inventado?

Uta (risas). La mejor mentira... No sé, de chavo, de esas historias que uno le cuenta a sus papás, uno hace toda una historia de que viene alguien y te dice y todos te voltean a ver con cara de neta.

13. ¿Cuál fue la última canción que escuchaste antes de llegar aquí?

Ayer en la noche, algo de Coldplay.

14. ¿Qué es lo que siempre llevas contigo?

Llevo mi cartera, donde tengo una colección de accesorios, mi teléfono celular, más o menos sin él estoy medio perdido, la alegría por vivir, harto pendiente y llevo las ganas de conocer gente, de platicar con la gente, de trabajar.

15. ¿Cuál es el evento que más te emociona de Campus?

Es mi primer Campus Party, se ve chingón, me gusta. No tengo mucha experiencia, pero me gusta la forma en la que se transforma la discusión, ves a los chavos ofreciendo servicios, ves discusiones digitales, ves productos.

16. ¿Quieres ser Presidente?

Sí, no sólo quiero, voy a serlo.

17. ¿Un independiente puede ganar la Presidencia?

Sí, definitivamente. Jalisco es un buen ejemplo, en lo que menos cree la gente en Jalisco es en los partidos políticos y es lo mismo que pasa en todos los estados.

18. ¿Se puede terminar con la corrupción en México?

Sí, si tenemos estándares mínimos y reglas mínimas para combatirla. ¿Cuál es el fenómeno? La manopla corrupción-impunidad, si tenemos condición para que quien actúe mal, le vaya mal, vamos a desinhibir la corrupción.

19. ¿Confías en las instituciones electorales?

Apuesto a las instituciones electorales, pero tengo grandes reservas por lo que ha pasado.

El 4 de junio, en las elecciones de Coahuila, resulta que se detuvo el conteo rápido como si estuviéramos en 1988 cuando se cayó el sistema. Un INE que no vio todas las cochinadas en el Estado de México.

En la organización en la que estoy hicimos una denuncia de una tarjeta de Banorte, de las que usan para pagar, ya nos enteramos que hubo 500 de esas, sólo en ese número en serie, que pagaron 2, 4 mil pesos a operadores del PRI. El INE no ha hecho nada, creo que hay que hacer una discusión de las autoridades electorales estatales y federales de cara al 2018.

20. ¿Habrá un cambio en el 2018?

Sí, pero yo apuesto a que no sea un cambio de personas. Apuesto a que sea un cambio de reglas del juego, un cambio de régimen y que no nos vuelvan a engañar.

Pensamos que el PRI era un partido político y tarde y mal descubrimos que es una cultura política que ha permeado en todos los partidos con sus más y sus menos.





