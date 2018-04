Líder estudiantil: familia sigue buscando a alumnos de cine

Ciudad de México

Jesús Medina, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), dijo que los familiares de los tres estudiantes de cine los siguen buscando, pues no aceptan el dictamen del gobierno, que señaló que fueron asesinados y sus restos disueltos en ácido.

"Los familiares no están de luto, no han despedido a sus hijos (...) Anoche hablé con ellos y siguen buscando a sus familiares porque no les han hablado con claridad y no les han acreditado la versión hipotética (de que fueron asesinados)", dijo Medina en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

El líder estudiantil añadió que los familiares de Javier Salomón Aceves Gastélum, Marco Francisco García Ávalos y Jesús Daniel Díaz García no han recibido pruebas claras de que los restos que encontró el estado son de ellos, por lo que no aceptan que hayan sido asesinados.

"Algo no les ha dicho la Fiscalía del estado, no les han entregado el dictamen con pruebas científicas que acredite que las muestras de ADN coinciden (con la de los estudiantes). Nunca fueron transparentes y hasta este momento no tienen el dictamen", señaló.

Medina añadió que espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realice observaciones sobre el caso y pidió que el gobierno "haga una reflexión" para que se detengan las desapariciones de personas.

El presidente de la FEU agregó que apoyarán a los familiares de los estudiantes "hasta que ellos estén satisfechos con el dictamen".

RLO