Padres de estudiante de cine esperan recibir hoy certificado de defunción

Los padres de Javier Salomón Aceves Gastélum, uno de los tres estudiantes de cine levantados y asesinados, esperan recibir hoy el certificado de defunción.

"Sólo esperamos que el día de hoy nos entreguen la documentación para retirarnos a nuestra ciudad y dar una despedida simbólica", dijo Francisco Vargas, padre de Salomón, en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Dijo que a pesar de no haber pruebas científicas de la muerte de los jóvenes, debido a que sus cuerpos fueron disueltos en ácido, decidieron creer en la versión de la Fiscalía ya que un familiar trabajó en la investigación y tenían información "de primera mano".

"No tenemos mucho que reclamar (a las autoridades). Nosotros vimos el trabajo, tenemos un familiar involucrado en el trabajo que hicieron, y si no tuviéramos información de primera mano tendríamos incertidumbre debido a lo que comentó el forense de que no hay nada científicamente para declarar la muerte, pero se infiere por las declaraciones de los confesos", dijo Vargas.

Agradeció a las autoridades poder regresar a Mexicali, Baja California, sabiendo el paradero de su hijo.

"Gracias a Dios y a las autoridades de Jalisco supimos del paradero de nuestros muchachos (...) Podemos regresar a nuestro hogar sabiendo el paradero de nuestros hijos".

En tanto, la mamá de Javier Salomón, Alicia Gastélum, dijo que cuando recibió la noticia de la muerte de su hijo "se robaron mi corazón".

En entrevista para Imagen Televisión, Alicia Gastélum dijo que desde su divorcio no tenían ningún contacto con Edna Judith "N", tía de Javier Salomón, investigada por el delito de lenocinio.





