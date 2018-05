V de Valeria, candidata por Guadalajara basa su campaña en película

Ciudad de México

La candidata del PRD a la presidencia municipal de Guadalajara, Valeria Ávila, se inspiró en la película y cómic V de Venganza para lanzar su campaña en Jalisco.

En un video publicado en Facebook, Ávila y varios jóvenes usan la máscara de Guy Fawkes, que usa V en el cómic de Alan Moore, mientras caminan por calles de Guadalajara, en una secuencia muy similar a la escena final de la película.

"Llegó la hora de demostrar que más que un voto, somos una opción, es hora de dar la cara, de encabezar la lucha, de proponer y hacer las cosas, ya entendimos que no basta con denunciar, que llegó la hora de quitarlos, no vamos a improvisar, no le debemos nada a nadie", dice Ávila en el video.

La candidata de 25 años usó la misma canción que suena en la película cuando V hizo estallar el parlamento inglés, 1812 Overture de Piotr Ilich Tchaikovsky.

Además, el logo de su campaña también es parecido al que se usa en el filme.

En el video, se observa a Ávila y varias personas tirarrosas en la entrada del palacio municipal, así como Evey Hammond, interpretada por Natalie Portman, dejó flores sobre el cuerpo de V.

