Tiroteo deja un muerto y tres heridos en escuela de Washington

Washington

Un muerto y tres personas resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido en una escuela de educación secundaria del estado de Washington.

Según los medios locales The Spokesman-Review y KHQ, el tiroteo ocurrió en la escuela Freeman de Rockford, un pequeño pueblo que está unos 500 kilómetros al este de Seattle, la ciudad más grande del estado.

La oficina del aguacil del condado de Spokane, en el que se encuentra Rockford, aseguró en declaraciones a los medios locales que el sospechoso del tiroteo fue detenido.



Diferentes imágenes publicadas en las redes sociales mostraron a los servicios de emergencia en el lugar, así como a varios grupos de padres a las puertas del centro educativo esperando noticias sobre sus hijos.

Authorities have confirmed one person is dead after a shooting in #FreemanHighSchool. 3 others injured. — Spokane Firefighters (@IAFFLocal29) 13 de septiembre de 2017





Las autoridades escolares informaron en Twitter que todas las escuelas del distrito están “siendo cerradas como una medida de precaución”.

Due to a reported shooting near Freeman High School, all southside SPS schools are currently in lockdown. Updates as information allows. — Spokane Schools (@spokaneschools) 13 de septiembre de 2017



El gobernador de Washington, Jay Inslee, agradeció en su cuenta de Twitter a los servicios de emergencia y personal de la escuela por haber actuado de manera rápida para proteger a los alumnos.

We’re grateful for the service of school staff and first responders working to keep our students safe. — Governor Jay Inslee (@GovInslee) 13 de septiembre de 2017





