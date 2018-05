EU, centrado en buen acuerdo del TLCAN más que en plazo

Washington

El gobierno de Estados Unidos está más preocupado por alcanzar un buen acuerdo que por un plazo para concluir la renegociación con México y Canadá del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), afirmó el secretario del Tesoro.

"El presidente Donald Trump está más determinado a obtener un buen acuerdo que preocupado por una fecha límite", declaró Steven Mnuchin a Fox News, mientras que el tiempo para la administración de Trump se acaba a medida que se acercan las elecciones intermedias del próximo 6 de noviembre.

"Aunque lo presentemos ante este Congreso o ante un nuevo Congreso, el presidente esta decidido a que negociemos el TLCAN", añadió.

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, exhortó recientemente al gobierno para que a más tardar el jueves por la noche de a conocer sus intenciones sobre el TLCAN, si quiere que el Congreso, controlado actualmente por el partido republicano de Donald Trump, vote un eventual nuevo acuerdo.

Ottawa, México y Washington están convencidos que el TLCAN, que entró en vigor en 1994 tenía necesidad de una actualización para integrar problemáticas que no existían cuando se firmó el texto, especialmente en materia social y ambiental.

No obstante, el presidente de Estados Unidos ha amenazado con abandonar el TLCAN si no se encuentra un acuerdo satisfactorio, al considerar que el tratado ha acabado con millones de empleos en su país y ha provocado la reubicación de empresas, en particular en el sector automotor.

Steven Mnuchin reconoció que la opinión de las tres partes es importante, pero "nuestro objetivo sigue siendo llegar a un acuerdo".

"El presidente Trump y (el primer ministro) canadiense Justin Trudeau tuvieron una conversación muy seria. Aún estamos lejos unos de los otros pero estamos trabajando duro todos los días para renegociar este acuerdo", insistió.

jamj