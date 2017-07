“Voy a seguir en el cargo”, advierte la fiscal a Maduro

Caracas

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, quien se rebeló contra el presidente Nicolás Maduro, advirtió que se mantendrá en el cargo aun si la máxima Corte la destituye como parte de un juicio planteado por el oficialismo.

“Voy a mantenerme firme en mi cargo para defender la democracia (...). Me han tratado como si hubiera cometido un delito”, argumentó Ortega en una entrevista con la emisora argentina Radio Con Vos.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de seguir los dictados del gobierno de Maduro, anunciará a más tardar hoy su decisión, luego de la audiencia celebrada hace una semana en la que el oficialismo señaló a Ortega de mentir en afirmaciones contra los magistrados.

“Yo denuncié a los magistrados que me están procesando porque no son legítimos. No sé si me van a destituir o no, acá puede pasar cualquier cosa”, agregó Ortega.

El mismo día de la audiencia en su contra, el 4 de julio pasado, el TSJ juramentó como vicefiscal y eventual sustituta a Katherine Harrington, polémica abogada chavista sancionada por Estados Unidos bajo cargos de violación a los derechos humanos.

Ortega, otrora cercana al mandatario fallecido Hugo Chávez, rompió con el gobierno en medio de una convulsión social y política por las protestas opositoras, que dejan 93 muertos desde el 1 de abril y que exigen la salida de Maduro.

Para Ortega, abogada de 59 años, la decisión de la Corte está “cantada” y rechazó asistir a la audiencia por considerarla un “circo” e “ilegítimos” a los magistrados, nombrados por el anterior parlamento chavista.

Su suerte será decidida en una semana de intensa movilización de la oposición y el oficialismo en contra y a favor de una Asamblea Nacional Constituyente convocada por Maduro, y que la fiscal rechaza por considerarla violatoria de la democracia.

El gobierno realiza esta semana actos de campaña para promocionar a sus candidatos de cara a la elección, el 30 de julio, de la Constituyente, un “supra poder” según la oposición que regirá al país por tiempo indeterminado y que busca imponer un “régimen al estilo de Cuba”.

La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD, centro-derecha) organizó un plebiscito simbólico el próximo domingo, confiada en mostrar un rechazo masivo a la Constituyente, con la que, asegura, Maduro busca perpetuarse en el poder.

Para la procuradora, la institución que puede encargarse de destituirla de su cargo es la Asamblea General de Venezuela, en manos de la oposición.