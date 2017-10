Shinmoe 'despierta' en Japón tras seis años inactivo

El volcán Shinmoe, ubicado en el sureste de la isla de Kyushu, entró hoy en erupción por primera vez en seis años, arrojando cenizas y provocando una enorme columna de humo, por lo que la Agencia Meteorológica elevó el nivel de alerta volcánica.

El nivel de alerta con respecto al monte Shinmoe, uno de los 50 volcanes activos bajo observación meteorológica, fue elevado de 2 a 3 en una escala de 5, precisó la Agencia Meteorológica de Japón, tras advertir que la erupción continuará y se “volverá más activa”.

Hastily edited (on side of #volcano ) aerial footage of eruption so far today at Kirishima in #Japan #新燃岳 #火山 pic.twitter.com/PKdw9QufuT

Eso significa que las personas no pueden acercarse a la montaña, ya que grandes rocas y flujos piroclásticos podrían afectar el área en un radio de dos kilómetros del cráter, dijo la agencia en conferencia de prensa.

El monte Shinmoe, localizado en las fronteras entre las prefecturas de Kagoshima y Miyazaki, hizo erupción alrededor de las 05:34 horas locales (20:34 GMT del martes), provocando que una columna de humo se elevara cerca de 300 metros sobre el cráter y que cenizas volcánicas cayeran en algunas áreas cercanas.

El monte había estado mostrando señales de actividad mayor desde finales de septiembre y se habían detectado sismos volcánicos más de 100 veces al día, según la agencia japonesa de noticias Kyodo.

Latest view of eruption at #Kirishima#Shinmoedake in #Japan - roaring stopped for while but can hear crumbling rocks now #新燃岳#火山pic.twitter.com/lMQNEUmOhS