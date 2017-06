Putin prevé relación “complicada” con EU

Moscú-Washington

Las nuevas sanciones contra el Kremlin adoptadas por el Senado estadunidense “complicarán” las relaciones entre Moscú y Washington, advirtió el presidente ruso, Vladímir Putin.

“Por supuesto, (estas sanciones) complicarán las relaciones ruso-estadunidenses. Considero que es nocivo”, declaró Putin en una entrevista trasmitida ayer por la televisión pública de su país.

Putin, que afirmó que era “prematuro hablar de una respuesta” rusa, advirtió que Moscú deberá “ajustarse, hacer algo más” a modo de represalia.

“Sean cuales fueren las decisiones tomadas del otro lado del océano, no nos llevarán a un callejón sin salida ni a la caída”, aseguró el presidente ruso.

En su tradicional Línea Directa con la ciudadanía, Putin ya aseguró esta semana que, según Naciones Unidas, las sanciones le habían costado el doble a los países occidentales que a la propia Rusia (100 mil millones de dólares frente a 52 mil millones).

El Senado estadunidense aprobó el jueves pasado nuevas sanciones contra Rusia, así como una disposición que impide al presidente Donald Trump suspender en el futuro cualquier sanción contra Moscú.

El texto incluye un párrafo en el que amenaza con penalizar a las empresas europeas que participan en proyectos como el gasoducto Nord Stream 2. El texto debe ser ahora aprobado por la Cámara de Representantes, donde su futuro es incierto.

El viernes, Alemania denunció el nuevo proyecto de sanciones contra Moscú que amenaza la construcción del gasoducto ruso para abastecer a Europa, al considerar que perjudica sus intereses económicos.

Berlín, respaldada por París, acusó a Washington de querer favorecer sus empresas castigando a los grandes grupos europeos que participan en el proyecto del gasoducto.

EL MAGNATE GANA 600 MDD

Donald Trump declaró tener deudas por más de 300 millones de dólares, activos por valor de mil 400 millones e ingresos de 596.3 millones de dólares, según un informe de 98 páginas revelado por la Oficina de Ética del Gobierno.

El documento, que cubre el año 2016, no es una declaración de impuestos, algo que el mandatario se ha negado a publicar, pese a ser una tradición de varias décadas entre aquellos que aspiran a la presidencia de Estados Unidos.

Trump tiene unas deudas de 310 millones de dólares con varias instituciones financieras, de ellos 130 millones de deuda con el alemán Deutsche Bank.

El documento, que no muestra cifras detalladas en la mayor parte de los casos, no indica qué tipo impositivo pagó Trump o el valor total acumulado de sus activos, que el presidente ha llegado a estimar en 10 mil millones, pero que la revista Fortune estima en no más de 4 mil millones.

Lo que sí muestra el documento revelado ayer por el gobierno de EU, como parte de las declaraciones anuales de los intereses económicos de los presidentes, es que el mayor perfil del complejo de Mar-a-Lago, que Trump llama la “Casa Blanca de Invierno”, le ha procurado mayores ingresos.

El club propiedad de la Trump Organization en Palm Beach (Florida) le permitió unos ingresos de 37.2 millones de dólares, por encima de los 29.8 millones del año anterior.

Nada más llegar a la presidencia, la Trump Organization dobló las tarifas para ser miembro de Mar-a-Lago.