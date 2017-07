Putin asegura que Trump sabe 'escuchar y comunicar'

Moscú

El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo hoy que su homólogo estadunidense, Donald Trump, es una persona que "sabe escuchar y comunicar", que no elude el debate y responde a los argumentos de su interlocutor "incluso si no está de acuerdo".

"Lo que me ha sorprendido y lo que no me esperaba es que sabe escuchar, algo muy importante para una persona que se dedica a la actividad pública y la política", señaló Putin, acerca de su impresión sobre la primera reunión que mantuvo con Trump, la semana pasada en Hamburgo.

El presidente de Estados Unidos "es bastante abierto y muy diferente de la imagen televisiva que se hizo de sí mismo durante la campaña electoral", afirmó en un encuentro con los trabajadores de una industria minerometalúrgica en el oeste de Rusia.

"No sé cómo será con otros interlocutores, pero conmigo (ha demostrado) que sabe escuchar, responder con viveza y comunicar. Le escuché con atención cuando formuló sus ideas, sus propuestas para la cooperación, y él hizo lo mismo", siguió el jefe del Kremlin.

Y añadió: "Reacciona a los argumentos del interlocutor, discute incluso si algo no le gusta y no está de acuerdo, hace preguntas. Es importante y positivo. Si nuestro diálogo sigue así en el aspecto humano, hay motivos para confiar en que se desarrollará" también en el ámbito político.

Putin también enumeró las cualidades personales que debe reunir un político contemporáneo.

"Lo fundamental es la honradez. Sin esa base lo demás no tiene sentido. Y en segundo lugar diría que está la capacidad para aprender constantemente de aquellos que son mejores que tú en algo", concluyó.

Trump calificó de "estupenda" su primera reunión con el mandatario ruso, con quien se entrevistó durante la cumbre del G20.

Y ayer anunció que invitará a Putin a la Casa Blanca "en el momento adecuado", aunque no determinó cuándo podría producirse ese encuentro ni en qué circunstancias.

"La respuesta es que sí. Lo más fácil para mí sería decir que, absolutamente, no lo haría. Eso es lo que sería fácil de hacer para mí, pero también sería estúpido hacerlo", dijo Trump al ser preguntado sobre si invitaría a el jefe del Kremlin a la mansión presidencial.

AER