Muy deprimente, visita de Macron a Trump: Oliver Stone

El director estadunidense Oliver Stone, que participó en un festival de cine en Irán, afirmó que la visita del presidente francés Emmanuel Macron a Washington está siendo "muy deprimente" y marca un retorno al "imperialismo de la vieja Francia".

Stone, de madre francesa, se declaró "particularmente escandalizado" de ver al francés Macron junto al presidente Donald Trump pidiendo una revisión del acuerdo nuclear iraní de 2015.

TE RECOMENDAMOS: Macron sella 'romance' político con Trump

"No lo podía creer", dijo Stone tras una conferencia de prensa en Teherán.

"Recuerdo muy bien al presidente (Jacques) Chirac con gran orgullo cuando le dijo que no a George Bush cuando quería invadir Irak" en 2003, agregó.

Our two great republics are linked together by the timeless bonds of history, culture, and destiny. We are people who cherish our values, protect our civilization, and recognize the image of God in every human soul. pic.twitter.com/01c8iSGDB3