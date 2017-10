Así se vivió el tiroteo durante el festival en Las Vegas

Ciudad de México

Videos que circulan en redes sociales muestran cómo se vivió el tiroteo en el festival "Route 91 Harvest" en Las Vegas, Nevada. Hasta ahora el saldo es de al menos 50 muertos y más de 400 heridos.

En uno sea ve a los asistentes del festival gritando mientras suenan las ráfagas del tiroteo. Las personas corren para alejarse del ataque y se tiran al piso para resguardarse cada que se escuchan nuevos disparos.

En otro, tomado desde una sección más alejada del escenario, se observa el momento en el que comienza el ataque y los asistentes corren. La persona que graba se agacha para protegerse y solicita lo mismo a su acompañante. “Get down, get down” (agáchate, agáchate), se alcanza a escuchar casi al final del video.

Momento exacto cuando se desata el tiroteo en las #Vegas esta noche. pic.twitter.com/ezVYNKHw3u — Victor (@FORZALAZIO15) 2 de octubre de 2017

El cantante de country, Jason Aldean, se encontraba tocando cuando comenzó el ataque. Al percibir los disparos abandonó inmediatamente el escenario.

Mientras Jason Aldean aún estaba tocando, los espectadores escucharon ruidos que los hicieron voltear a la derecha. Al comprobar que se trataba de disparos, se agacharon intentando protegerse. “Let’s go, let’s go” (vámonos, vámonos), alcanza a escucharse en el video.

Las personas están tiradas en el piso mientras se escuchan los disparos. Alguien pide a todos agacharse (“Everybody get down”). Ante el ataque, una mujer expresa su deseo por irse (I’m leaving), a lo que su acompañante responde que todavía no pueden partir (We can’t go yet).